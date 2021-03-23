Mais um: Valverde se lesiona e vira problema para o Real Madrid

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP

A bruxa continua solta no Real Madrid. Depois da lesão de Toni Kroos a serviço da seleção alemã, foi a vez do meio-campista Fede Valverde se machucar e virar dúvida na equipe merengue. De acordo com a imprensa espanhola, o atleta se machucou contra o Celta de Vigo na última rodada do Campeonato Espanhol.

+ Veja a tabela de La LigaSegundo o jornal "As", de Madri, a lesão do uruguaio deverá afastá-lo dos gramados por duas semanas e o atleta é baixa certa para o duelo contra o Eibar, no dia 3 de abril, após a Data-Fifa. A expectativa agora é para tentar recuperá-lo a tempo do jogo contra o Liverpool, dia 6, pela Champions League.

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