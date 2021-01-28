Mais um reforço para o Mineiro: Coimbra fecha com Gustavo Abdo

Crédito: Gustavo Abdo esteve ao lado de grandes arqueiros da Raposa como Fábio e Rafael-(Henrique Chendes/Coimbra

O Coimbra Sports fechou com mais um goleiro para reforçar o elenco que disputará o Campeonato Mineiro. Depois da contratação de Luiz Felipe, de 23 anos, revelado pelo Internacional-RS, o Grande Time de Contagem acertou com Gustavo Abdo, ex-Cruzeiro, que já treina com o grupo desde o início da pré-temporada.

Agora, o técnico Diogo Giacomini tem à disposição quatro goleiros. Além dos dois reforços, o experiente Glaycon, de 33 anos, e Marcos, de 20 anos, prata da casa.

-Sou um goleiro técnico e corajoso, com boa velocidade de reação e tomada de decisão. Tenho uma boa batida na bola, o que facilita quando sou acionado com os pés. Essas são as minhas características- revela Gustavo.Essa é a primeira vez que o goleiro faz parte de um grupo profissional. Agora, ele lutará por uma vaga na equipe titular.

SIMULE OS JOGOS DO SEU TIME NA SÉRIE A EM NOSSA TABELA DINÂMICA -A estrutura que o Coimbra oferece é fantástica, fico feliz de estar em um Clube que ofereça essas condições. A receptividade foi muito boa, desde a primeira semana todos me receberam da melhor maneira possível. Já é um lugar que me sinto à vontade pra trabalhar. E os treinos também têm sido ótimos, já consigo ver evolução. Aqui se trabalha muito e de maneira séria, e isso me agrada-afirma o jovem atleta.

Natural de Belo Horizonte, Gustavo Abdo começou sua carreira no Cruzeiro aos nove anos de idade. Também teve passagens pelo Santos e América-MG e acabou retornando ao time da Toca da Raposa, onde foi revelado.

-Voltei ao Cruzeiro com 19 anos e tive a oportunidade de treinar várias vezes no elenco principal com excelentes profissionais como o Fábio e o Rafael. Foi uma experiência incrível, de bastante aprendizado. Quando suas referências da infância estão treinando ao seu lado, você vê que está valendo a pena todo esforço-, conta, o agora goleiro profissional do Coimbra Sports.