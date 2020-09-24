Mais um reforço! Bahia anuncia a chegada de meio-campista Elias

Crédito: Divulgação/Bahia

Outro nome bastante conhecido do técnico Mano Menezes dos tempos de Flamengo e principalmente Corinthians (em duas passagens diferentes), o meio-campista Elias foi confirmado nessa quinta-feira como reforço do Bahia, assinando acordo até fevereiro de 2021.

Depois de ter saído do Atlético-MG, a equipe que esteve mais próxima de fazer a contratação do atleta de 35 anos de idade foi, na verdade, o Santos.

O jogador chegou até mesmo a usar as instalações do clube paulista para se manter em forma, mas o imbróglio do clube em relação a dívidas de transações passadas levaram a punição de não poder contratar atletas nas próximas três janelas de transferências.