Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mais um reforço! Bahia anuncia a chegada de meio-campista Elias

Em intervalo de dois dias, Tricolor confirma dois nomes para enriquecer diferentes setores do elenco de Mano Menezes...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 15:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 15:18
Crédito: Divulgação/Bahia
Outro nome bastante conhecido do técnico Mano Menezes dos tempos de Flamengo e principalmente Corinthians (em duas passagens diferentes), o meio-campista Elias foi confirmado nessa quinta-feira como reforço do Bahia, assinando acordo até fevereiro de 2021.
Depois de ter saído do Atlético-MG, a equipe que esteve mais próxima de fazer a contratação do atleta de 35 anos de idade foi, na verdade, o Santos.
O jogador chegou até mesmo a usar as instalações do clube paulista para se manter em forma, mas o imbróglio do clube em relação a dívidas de transações passadas levaram a punição de não poder contratar atletas nas próximas três janelas de transferências.
Agora, Elias chega não apenas para ser um dos nomes de confiança de Mano, mas também para reviver a experiência de atuar por uma equipe do Nordeste, algo que não sentia desde 2006 quando defendeu o Náutico após fazer a sua formação nas categorias de base do Palmeiras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com ferrovia funcionando, Vports quer dobrar movimento de gusa por Vila Velha
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados