Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mais um Raio? Joia do Santos de apenas 11 anos fecha 1º patrocínio

Arthur Lima coleciona títulos nas categorias de base e é a mais nova aposta do Peixe para seguir os passos de Neymar, Rodrigo e Gabigol em um futuro não muito distante...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jan 2021 às 13:15

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 13:15

Crédito: Santos é reconhecido mundialmente como celeiro de craques, também chamados de "raios" na Vila (Reprodução
Mais uma joia do Santos já está chamando a atenção pelo seu talento ao redor do mundo. Arthur Lima completou 11 nesta semana e faz parte da equipe Sub-11 do Peixe. Mesmo sem jogar há quase um ano por conta da pandemia, que paralisou a maioria das competições de base, o Menino da Vila fechou um contrato de patrocínio com a uma marca esportiva (Adidas)."É um sonho de todo menino que joga futebol ter um patrocínio. Conseguir isso aos 11 anos, me deixa muito feliz e minha família também. Só posso agradecer por este presente e por confiarem no meu talento, que é jogar futebol. E que um dia eu possa usar essa chuteira em campos do Brasil e do mundo", destacou o garoto.Meia no campo, Arthur é Fixo/Ala no futsal, e coleciona títulos na categoria. Ele já foi campeão do Paulista Sub-8, da Supercopa América Sub-8, da Supercopa América Sub-9, campeão Paulista Sub-9, da Supercopa América Sub-9, da World Futsal Cup Sub-9. Arthur também foi o artilheiro e melhor jogador da World Futsal Cup Sub-9, realizada em Barcelona, com 15 gol em 5 jogos.
O Santos tem história de atletas patrocinados desde muito novos. Neymar assinou pela primeira vez com a Nike com 13 anos, muito antes de subir ao time profissional do Peixe. Pedro Padula e Rodrygo fecharam com Puma e Nike quando tinham 11 anos. O garoto David Carmo é o mais precoce de todos. Tinha 9 quando fechou com a Puma.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados