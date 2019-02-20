Mais um ponto de embarque de torcida para o jogo entre Serra e Vasco

A torcida do Serra ganhou mais um ponto de embarque para ir ao jogo entre o Tricolor Serrano e Vasco, no Kleber Andrade, na noite desta quarta-feira (20). A Ceturb disponibilizou partidas de coletivos do sistema Transcol em Serra Sede, em frente à Igreja Matriz. O outro ponto de partida no município é no estacionamento ao lado do terminal Jacaraípe.

Coletivos do Transcol também sairão de Serra Sede para o jogo entre Serra e Vasco Crédito: Gazeta Online

Em Vitória, terá bolsão de estacionamento na Praça do Papa; e Em Vila Velha, bolsão de estacionamento no Parque da Prainha. Além do serviço especial, que levará os torcedores diretamente ao estádio, os demais terminais de integração contarão com carros extras para atender à eventual demanda de torcedores. Os serviços especiais estarão disponíveis a partir das 18h.