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Mais um ponto de embarque de torcida para o jogo entre Serra e Vasco

Ceturb disponibilizou saídas de Serra Sede para facilitar o deslocamento da torcida do Tricolor Serrano
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

20 fev 2019 às 20:26

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 20:26

A torcida do Serra ganhou mais um ponto de embarque para ir ao jogo entre o Tricolor Serrano e Vasco, no Kleber Andrade, na noite desta quarta-feira (20). A Ceturb disponibilizou partidas de coletivos do sistema Transcol em Serra Sede,  em frente à Igreja Matriz. O outro ponto de partida no município é no estacionamento ao lado do terminal Jacaraípe. 
Coletivos do Transcol também sairão de Serra Sede para o jogo entre Serra e Vasco Crédito: Gazeta Online
Em Vitória, terá bolsão de estacionamento na Praça do Papa; e Em Vila Velha, bolsão de estacionamento no Parque da Prainha. Além do serviço especial, que levará os torcedores diretamente ao estádio, os demais terminais de integração contarão com carros extras para atender à eventual demanda de torcedores. Os serviços especiais estarão disponíveis a partir das 18h. 
Na Serra os ônibus partem a cada meia hora. Já em Vila Velha, as viagens partem a cada 20 minutos, enquanto na Praça do Papa os ônibus saem de 10 em 10 minutos. 

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