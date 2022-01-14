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futebol

Mais um passo: conselheiros do Botafogo aprovam venda do futebol para John Textor

Com aprovação praticamente unânime, Conselho Deliberativo do Alvinegro aceita venda da SAF para norte-americano; próximo passo é a aprovação dos sócios...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 21:55

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 21:55

O Botafogo deu mais um passo para a profissionalização do departamento de futebol. Em reunião realizada na noite desta quinta-feira em General Severiano, o Conselho Deliberativo aprovou a venda da SAF do Alvinegro para John Textor, que já assinou um contrato vinculante para comprar 90% do clube.+ O que é Head Scout? Entenda a função de Raphael Rezende, ex-comentarista do SporTV, no Botafogo
A votação foi aprovada praticamente de forma unânime, com os votos positivos sendo a grande maioria. Antes da votação iniciar, Mauro Sodré, presidente do Conselho Deliberativo, também falou sobre o projeto e abriu para um período de dúvidas.
Fora da sede, a torcida do Botafogo marcou presença. Antes mesmo da votação iniciar, botafoguenses ocuparam a entrada do casarão de General Severiano para vivenciar o dia, que pode ficar marcado na história do clube.
Agora, a bola é passada para os sócios. Nesta sexta-feira, sócios proprietários e beneméritos também precisam votar pela aprovação da compra da SAF. O formato é o mesmo: a maioria absoluta leva.
Crédito: JohnTextoréocompradordoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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