Mais um gol de Raniel, emoção de Alexander: confira os bastidores da primeira vitória do Vasco na Série B

Em meio à pressão, o Vasco conquistou sua primeira vitória na Série B do Brasileirão. Com o nono gol de Raniel na temporada, o Cruz-Maltino bateu a Ponte Preta por 1 a 0 e assumiu a oitava colocação da competição nacional com 6 pontos em quatro jogos. No vídeo de bastidores, o goleiro Alexander não conteve a emoção de voltar a atuar com a cruz de malta no peito. - Deus sabe da dificuldade que eu tive dois anos atrás praticamente. Lesionei meu ombro, fiquei quase dois anos parado. Batalhei muito para estar aqui hoje. Eu choro de felicidade por estar aqui. todos juntos sempre. O Galo, Felipe, todo mundo. Obrigado, isso é muito gratificante. Vamos com tudo - ressaltou o jovem arqueiro.

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O goleiro teve a oportunidade de ser titular, já que Thiago Rodrigues se queixou de dores no joelho direito após o treino da última terça-feira. ele chegou a fazer um tratamento intensivo ao DESP, mas não conseguiu se recuperar. Hall, por sua vez, segue no processo de recondicionamento e já está treinando com o grupo. A expectativa do clube é que o arqueiro tenha condições para o jogo contra o Tombense.

No vestiário, o gol de Raniel foi muito comemorado com a lembrança do pix (a promessa do centroavante de pagar R$ 500 àqueles jogadores que lhe darem assistência). O atleta igualou sua melhor marca na carreira quando também marcou 9 gols com a camisa do Cruzeiro em 55 partidas. Neste ano, os nove tentos foram anotados em apenas 18 jogos.

A partida também marcou a estreia do chileno Carlos Palacios pelo Gigante da Colina. Além dele, o jovem Andrey Santos atuou como titular pela primeira vez e não conteve a emoção ao descrever um dos momentos mais importantes de seu início de carreira.

- Sim. Na verdade, muito diferente. Faz tempo que não sentia essa atmosfera de um jogo importante, de campeonato. Muito feliz, pois a torcida foi incrível. Há muito tempo não sentia algo tão fundamental e estou muito feliz por isso - revelou Carlos Palacios.

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