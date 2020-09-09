Mais um fora! Rogério Micale deixa a equipe sub-20 do Cruzeiro

O Cruzeiro confirmou a saída de mais um profissional do departamento de futebol depois da demissão de Enderson Moreira e sua comissão técnica. O treinador do sub-20, o campeão olímpico Rogério Micale, pediu para deixar a Raposa na noite desta terça-feira, 8 de setembro. Micale alegou motivos pessoais para sair do Cruzeiro. Ele ficou no cargo de fevereiro até setembro e o projeto com a base celeste foi interrompido antes mesmo de começar efetivamente, já que com a pandemia da Covid-19, as atividades do sub-20 estavam paralisadas e ele não comandou nenhum jogo do time de base. Outro motivo da saída de Micale foi não ter sido cogitado para assumir o profissional após o desligamento de Enderson Moreira. A Raposa está perto de acertar com Ney Franco para o cargo de técnico da equipe azul. O clube se pronunciou, confirmou a saída de Micale e agradeceu pela passagem na Toca da Raposa. O treinador, de 50 anos, tevepassagens recentes por equipes profissionais, como em 2017, no Atlético-MG e em 2018, no Figueirense, ambas sem muito sucesso.