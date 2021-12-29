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futebol

Mais um corte: Cruzeiro demite diretor das categorias de base

Gustavo Ferreira estava no clube desde 2020 e não seguirá na Raposa sob o comando de Ronaldo Fenômeno...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2021 às 17:23

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 17:23

Depois de desligar Alexandre Mattos da diretoria de futebol e toda a comissão técnica comandada por Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro faz mais um corte em cargo chave: demite o diretor da base Gustavo Ferreira. A saída não foi anunciada de forma oficial pelo clube, mas confirmada pelo dirigente em suas redes sociais. A saída de Gustavo ocorre a uma semana da estreia do time sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O gestor da base celeste não teve contato com a nova direção do clube, comandada por Ronaldo Fenômeno. André Argolo, secretário geral do Cruzeiro, foi o responsável por comunicar a saída do profissional. A diretoria das categorias de base é um cargo estratégico pois com o plano de custo baixo, o Cruzeiro terá de recorrer muito aos jovens para montar elencos e ainda conseguir boas vendas que rendam caixa ao clube. Gustavo Ferreira chegou ao Cruzeiro em junho de 2020, na gestão de Sérgio Santos Rodrigues. Ele foi indicado por Deivid e teve bem avaliado seu trabalho internamente.
Crédito: AdemissãododiretoraconteceháumasemanadaestreiadaRaposanaCopaSPdeJuniores-(MourãoPanda/América-MG

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