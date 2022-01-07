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futebol

Mais um! Corinthians anuncia a renovação de contrato do lateral-direito Fagner

O novo vínculo do defensor com o Timão vai até o final de 2024...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 10:53

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 10:53

O lateral-direito Fagner teve o seu contrato com o Corinthians renovado até dezembro de 2024. O vínculo do atleta com o Timão se encerrava ao final do ano. A negociação vinha se estendendo desde o final da última temporada.+ Tagarela, Pendências, Tio Pity… veja os apelidos mais divertidos da Copinha
Fagner é revelado pelo Alvinegro Paulista, mas está em sua segunda passagem pelo clube. Em 2022 chegará a nona temporada consecutiva pelo Corinthians. Em 2021, o camisa 23 ultrapassou a marca de 400 jogos pelo Timão. Hoje, com 435, está no top 15 de atletas que mais vestiram a camisa corintiana, na 15ª colocação. Na lateral-direita, posição de Fagner, o Corinthians não demonstra estar no mercado, mas precisa trabalhar em um substituto imediato, já que na ausência do camisa 23 na última temporada, o meia Du Queiroz atuou de forma improvisada na maioria das vezes.
VEJA TABELA COM DATAS E HORÁRIOS DO MUNDIAL DE CLUBES
João Pedro, contratado por empréstimo pelo Porto, de Portugual, teve apenas alguns minutos em campo e falhou decisivamente na derrota contra o Ceará, na 35ª rodada do Brasileirão, perdendo muito espaço.
A renovação de Fagner faz parte do processo estabelecido pelo Corinthians em estender o vínculo de importantes peças defensivas do elenco.
Na última quinta-feira (6), o Timão anunciou a extensão contratual do goleiro Cássio. O próximo da lista deve ser o zagueiro Gil, que está com a renovação encaminhada.
Crédito: AnúnciooficialdarenovaçãodeFagner(Foto:ReproduçãoTwitterCorinthians

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