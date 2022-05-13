Mais um: Botafogo assina filiação à Liga do Futebol Brasileiro

O Botafogo assinou a filiação à Liga do Futebol Brasileiro, a Libra. Dessa forma, o Alvinegro Carioca se junta a Flamengo, Vasco, Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Ponte Preta e Cruzeiro. A informação foi dada inicialmente pelo site "ge". Cabe lembrar que, na última quinta-feira, o Botafogo já havia informado que John Textor, dono de 90% da SAF do Alvinegro, iria se reunir com líderes do futebol brasileiro para entender melhor as propostas da criação da nova Liga. O norte-americano também quis expor suas ideias e escutar novas propostas.
A criação de uma nova Liga do Futebol Brasileiro, que agora conta com dez clubes, é um projeto de união entre os clubes para potencializar as fontes de receitas e atrair investimentos sob os direitos de transmissão dos jogos.