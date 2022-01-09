Mais um: Botafogo anuncia a contratação de Breno, ex-Goiás

O Botafogo segue reforçando o elenco visando a temporada 2022. O clube de General Severiano anunciou a contratação de Breno na tarde deste domingo por meio das redes sociais. O contrato será até o fim de 2024.
O jogador revelado pelas categorias do Goiás é o quarto reforço confirmado para a temporada 2022. Antes, Fabinho, Vinícius Lopes e Klaus foram anunciados.
Breno tem 21 anos e é volante. Ele chega sem custos após ter deixado o Goiás no fim do contrato. O Alvinegro ainda tem negociações avançadas com o atacante Erison, que deve ser anunciado na semana que vem.