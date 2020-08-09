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futebol

Mais um: após Willian, Pedro também anuncia saída do Chelsea

Espanhol de 33 anos deixa o clube inglês após cinco temporadas. Destino pode ser a Roma...

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 12:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2020 às 12:13
Crédito: AFP
O brasileiro Willian não foi o único jogador a anunciar sua saída do Chelsea neste domingo (9). O atacante espanhol Pedro Rodríguez, de 33 anos, é mais um a deixar o clube de Stamford Bridge. O jogador fez o anúncio nas redes sociais.
- Após cinco anos maravilhosos, meu período no Chelsea chega ao fim. Muito obrigado à direção, aos treinadores e companheiros de equipe que tive e é claro, aos torcedores: obrigado pela experiência de ser um membro da sua grande família. Fui muito feliz aqui, vocês fizeram com que eu me sentisse em casa - disse o jogador. Revelado pelo Barcelona, Pedro se tornou uma espécie de talismã do clube espanhol, mas foi negociado em agosto de 2015 com os Blues. Pela equipe londrina, entrou em campo 206 vezes, com 43 gols marcados.
Agora, Pedro está livre no mercado e pode buscar um novo clube. Porém, de acordo com a imprensa italiana, o período de inatividade não deve demorar muito: a "Sky Italia" afirma que a Roma será o destino do atacante.

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