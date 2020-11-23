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Mais três: John Kennedy, artilheiro do Fluminense na base, segue sua doce rotina de marcar gols

Com os três marcados neste domingo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o artilheiro chegou a doze gols no ano
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Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 14:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 nov 2020 às 14:31
Crédito: John Kennedy tem se destacado na base do Fluminense com muitos gols importantes (Mailson Santana / FFC
A lua de mel com as redes tem deixado a torcida tricolor esperançosa. John Kennedy tem marcado gols e mais gols e transformado em doces sonhos as tardes dos torcedores do Fluminense. Neste domingo, o time sub-20 venceu o Palmeiras, no Allianz Parque, por 4 a 2 com direito a hat-trick do atacante, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.
Com estes três gols, John chegou a sete em oito jogos disputados na categoria. Já no sub-23, ele disputou cinco e marcou dois. Ao todo, nas duas categorias (sub-20 e sub-23) ele soma 13 jogos e 9 gols. Somando as duas categorias, John Kennedy precisa de apenas 88 minutos para marcar um gol, sendo menos de uma partida inteira.
- Olha, tenho uma coisa fixa na minha cabeça: fazer gols o máximo que eu puder. Quero ser uma máquina de fazer gols. É o meu ofício. Claro que isso inclui em ajudar o Fluminense em todas as categorias que eu for jogar, sejam elas no sub-20, no sub-23 e no profissional, se o professor Odair precisar de mim. Tenho focado aqui na base, mas é o sonho de todo jogador vestir a camisa do do time de cima e comigo não é diferente. Não fugir disso. Enquanto o momento não chega, vou fazendo gols com a ajuda dos meus companheiros. - disse John Kennedy.
O próximo jogo do Fluminense de John Kennedy será na quarta-feira, dia 25, às 15h nas Laranjeiras, diante do Vasco da Gama, também pelo Campeonato Brasileiro. Ou não. Se for o caso, depende de como o Tricolor vai querer distribuir seus gols, John Kennedy poderá atuar no sub-23, na abertura da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Aspirantes, no sábado, às 15h, contra o Bragantino, em Jarinu, interior de São Paulo. Cardápio vasto. Com fartura de gols.
NÚMEROS DE JOHN KENNEDY EM 2020
- 21 jogos- 12 gols
POR CAMPEONATOCopinha- 3 jogos (110 minutos)- 2 golsObs: 1 gol a cada 55 minutos
Campeonato Carioca sub-20- 5 jogos (262 minutos)- 1 gol
Sub-20- 8 jogos (545 minutos jogados)- 7 golsObs: 1 gol a cada 77 minutos
Sub-23- 5 jogos (251 minutos jogados)- 2 gols

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