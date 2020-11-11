Mais sete jogadores do Santos testam positivo para Covid-19

O Santos enfrenta um surto de Covid-19 no elenco e na comissão técnica. Após Madson, Lucas Veríssimo e João Paulo, foram a vez de mais sete jogadores testarem positivo para a doença após testes realizados neta terça (10).

São eles: Jobson, Alex, Jean Mota, Vladimir, Diego Pituca, Alison, Sandry. Além dos atletas, o auxiliares Cuquinha e Eudes Pedro. também estão infectados. Portanto, o total de atltas infectados chega a dez.

O Peixe fará as contraprovas e ainda não recebeu todos os resultados. Além deles, o preparador de goleiros Arzul e catorze jogadoras do time feminino também estão infectados.

Desde o início do Brasileirão, o Santos havia tido poucos casos positivos de Covid-19 no elenco, sendo apenas os atacantes Kaio Jorge e Raniel.

Com tantos problemas, o Santos encara o Internacional, no próximo sábado (14), às 16h30, pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

Veja a nota oficial do Santos

O Santos FC informa que, após a realização de novos exames de COVID-19, mais sete jogadores foram diagnosticados com coronavírus nesta terça-feira (10). São eles: Jobson, Alex, Jean Mota, Vladimir, Diego Pituca, Alison e Sandry, além de seis membros da comissão técnica – entre eles os auxiliares Cuquinha e Eudes Pedro.