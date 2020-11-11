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futebol

Mais sete jogadores do Santos testam positivo para Covid-19

Jobson, Alex, Jean Mota, Vladimir, Diego Pituca, Alison, Sandry, além de seis membros da comissão técnica, incluindo Cuquinha e Eudes Pedro, são os contaminados...
LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 21:35

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 21:35

O Santos enfrenta um surto de Covid-19 no elenco e na comissão técnica. Após Madson, Lucas Veríssimo e João Paulo, foram a vez de mais sete jogadores testarem positivo para a doença após testes realizados neta terça (10).
São eles: Jobson, Alex, Jean Mota, Vladimir, Diego Pituca, Alison, Sandry. Além dos atletas, o auxiliares Cuquinha e Eudes Pedro. também estão infectados. Portanto, o total de atltas infectados chega a dez.
O Peixe fará as contraprovas e ainda não recebeu todos os resultados. Além deles, o preparador de goleiros Arzul e catorze jogadoras do time feminino também estão infectados.
Desde o início do Brasileirão, o Santos havia tido poucos casos positivos de Covid-19 no elenco, sendo apenas os atacantes Kaio Jorge e Raniel.
Com tantos problemas, o Santos encara o Internacional, no próximo sábado (14), às 16h30, pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.
Veja a nota oficial do Santos
O Santos FC informa que, após a realização de novos exames de COVID-19, mais sete jogadores foram diagnosticados com coronavírus nesta terça-feira (10). São eles: Jobson, Alex, Jean Mota, Vladimir, Diego Pituca, Alison e Sandry, além de seis membros da comissão técnica – entre eles os auxiliares Cuquinha e Eudes Pedro.
Todos estão isolados e ficarão sob os cuidados do departamento médico do Santos FC, assim como Lucas Veríssimo, Madson e João Paulo.

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