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Mais que o dobro do Paulistão: veja quanto o Palmeiras pode lucrar com o terceiro lugar no Mundial de Clubes

Mesmo sem a possibilidade de conquistar o título Mundial, o Verdão pode retornar com uma quantia milionária no bolso. Confira os valores da premiação da FIFA
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LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 07:40

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 07:40

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Quatro dias após ser eliminado pelo Tigres na semifinal do Mundial de Clubes, o Palmeiras volta a campo no Catar, nesta quinta-feira (11), às 12h (de Brasília), diante do Al-Ahly, na disputa pelo terceiro lugar no torneio e, acima de tudo, busca uma premiação milionária para os cofres palestrinos.
>> Concentração de luxo: Veja imagens do hotel do Palmeiras no Qatar>> Confira classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação
O Alviverde teve de adiar o sonho de conquistar o bi-campeonato Mundial, o primeiro nos moldes organizados pela FIFA. A queda para os mexicanos fez com que o Verdão deixasse de lucrar, no mínimo, cerca de US$ 4 milhões (R$ 21,4 milhões). Em caso de título, o prêmio seria de US$ 5 milhões (R$ 26,7 milhões).Apesar da frustração na semifinal, o atual campeão da Libertadores, ainda assim, pode retornar ao Brasil com uma premiação considerável no bolso. Caso vença o Al-Ahly, além do terceiro lugar no Mundial, o Palestra receberá a quantia de US$ 2,5 milhões (R$ 13,4 milhões). Em caso de derrota, o valor cai para US$ 2 milhões (R$ 10,7 milhões).Fazendo uma comparação direta com a premiação do título do Paulistão de 2020, por exemplo, os valores possíveis para o Palmeiras conquistar no torneio da FIFA equivalem a mais que o dobro do ganho no estadual. Após vencer o rival Corinthians na final, a FPF (Federação Paulista de Futebol) pagou ao Verdão exatos R$ 5 milhões.
Em busca do terceiro lugar no Mundial de Clubes da Fifa, o Verdão encara o Al-Ahly nesta quinta-feira (11), ao 12h (horário de Brasília), em Doha, no Catar.

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