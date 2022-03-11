Mais quatro reuniões: Conselho Deliberativo aprova rito para a venda da SAF do Vasco à 777 Partners

O Vasco aprovou, na noite desta quinta-feira, o rito para a venda da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) para a 777 Partners. O cronograma, votado pelo Conselho Deliberativo na sede náutica da Lagoa, definiu que serão dois ciclos: ambos compostos por uma reunião do CD seguida de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE). Uma depois da outra, nesta ordem. Quatro momentos, portanto.No primeiro ciclo, estará em pauta a mudança estatutária. A ideia é permitir a alteração institucional sem riscos de judicialização. No segundo ciclo, aí sim, Deliberativo e AGE vão se debruçar sobre a criação da SAF 100% vascaína ou já com a confirmação da oferta da 777 Partners. Neste momento é que a definição de ativos a serem precificados será feita.
O debate desta quinta-feira foi em formato híbrido, e praticamente todos os conselheiros optaram pela participação remota. Apesar de estar prevista somente a votação do ritual, algumas críticas sobre a mudança institucional e sobre o momento atual do futebol do clube foram feitas por diferentes atores políticos.
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Contudo, de modo geral, a discussão se deu em bom nível. Uma alteração importante, inclusive, foi feita a partir de uma proposta do grande beneméritos Luis Manuel Fernandes.