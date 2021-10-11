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Mais problemas! Flamengo informa lesão de Bruno Henrique e atualiza a situação de Arrascaeta

Novamente assolado por diversos desfalques, Rubro-Negro recebe o Juventude nesta quarta-feira, às 19h, no Maracanã...

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 15:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 out 2021 às 15:52
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Sob chuva, o elenco do Flamengo se reapresentou na tarde desta segunda-feira, no Ninho do Urubu, focado no jogo diante do Juventude, a ser realizado na quarta-feira, no Maracanã e pela 26ª rodada do Brasileiro. E, via assessoria de imprensa, o clube atualizou a situação física de dois importantes jogadores:- O atleta Bruno Henrique realizou exame que apontou lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Segue em tratamento - informou o Fla, emendando:
- O atleta Arrascaeta realizou exame que confirmou o diagnóstico da seleção uruguaia. Iniciou tratamento no CT - concluiu.Cortado da seleção uruguaia após sofrer a lesão na última quinta, Arrascaeta voltou ao Rio no domingo e, nesta segunda, iniciou os trabalhos com os fisioterapeutas do Fla. O camisa 14 foi diagnosticado com estiramento de grau 2 na coxa e tem previsão de retorno de duas a três semanas (veja mais aqui).
Bruno Henrique também já deu início ao tratamento no músculo adutor da coxa esquerda (grau 1) e só deve voltar em cerca de suas semanas.
Renato Gaúcho já não contou com o camisa 27 no último jogo, diante do Fortaleza. Além de Bruno Henrique e Arrascaeta, Isla, Everton Ribeiro e Gabigol, a serviço de suas respectivas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo, foram baixas, assim como Diego Alves (trauma no pé), Diego Ribas, David Luiz e Gustavo Henrique, que se recuperam de contratempos físicos.
> Veja a tabela do Brasileirão
Os treinos e reavaliações físicas até quarta-feira serão fundamentais para saber se Renato poderá ter ao menos um dos lesionados à disposição diante do Juventude, em duelo a iniciar às 19h desta quarta-feira, no Maracanã. É bom lembrar que Vitinho, suspenso, é baixa certa.

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