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Mais mudanças no Cruzeiro: Belletti vira auxiliar fixo da Raposa

O ex-jogador, que era diretor de novos negócios do clube, vai atuar agora no campo com a comissão técnica cruzeirense...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 16:07

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 16:07

Crédito: Belletti agora vai colocar sua experiência de ex-atleta para o campo de jogo-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Departamento de Futebol do Cruzeiro terá mais alterações para a temporada 2021, Além da chegada do técnico Felipe Conceição, algumas readequações foram feitas com o objetivo de intensificar ainda mais o trabalho de conexão entre categorias de base e o futebol profissional.
A primeira mudança é a efetivação de Belletti como auxiliar fixo no profissional. Revelado pelo Cruzeiro nos anos 90 e atleta multicampeão que conquistou 25 títulos na carreira, entre eles a Copa do Mundo de 2002 com a Seleção Brasileira, ele passa a trabalhar diretamente com a nova comissão técnica no dia a dia. Belletti, que ocupava a diretoria de Negócios Internacionais da Raposa, possui o curso de Licença Pro da CBF, e agora volta a trabalhar nos gramados.
Outro nome que tem forte identidade com o Clube, Célio Lúcio passa a coordenar a transição de jogadores da base para o profissional, de olho especialmente nas categorias Sub-20 e Sub-17, mas acompanhando toda a formação dos jovens atletas de forma mais ampla.CONFIRA COMO ESTÁ A BRIGA PELO TÍTULO DO BRASILEIRÃO DA SÉRIE A Victor Flores, analista de desempenho que trabalhava com a categoria Sub-20, também passa a integrar o departamento no futebol profissional.
Já Felipe Conceição traz ao Cruzeiro sua comissão técnica com três profissionais: Fabrício Vasconcellos (auxiliar técnico), Ronaldo Torres (preparador físico) e Bernardo Lima (analista de desempenho).
O elenco celeste retomará os treinos a partir do dia 15 de fevereiro. O primeiro jogo oficial da temporada será dia 28 deste mês, contra o Uberlândia, pelo Campeonato Mineiro.

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