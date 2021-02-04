Mais mudanças no Cruzeiro: Belletti vira auxiliar fixo da Raposa

Crédito: Belletti agora vai colocar sua experiência de ex-atleta para o campo de jogo-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Departamento de Futebol do Cruzeiro terá mais alterações para a temporada 2021, Além da chegada do técnico Felipe Conceição, algumas readequações foram feitas com o objetivo de intensificar ainda mais o trabalho de conexão entre categorias de base e o futebol profissional.

A primeira mudança é a efetivação de Belletti como auxiliar fixo no profissional. Revelado pelo Cruzeiro nos anos 90 e atleta multicampeão que conquistou 25 títulos na carreira, entre eles a Copa do Mundo de 2002 com a Seleção Brasileira, ele passa a trabalhar diretamente com a nova comissão técnica no dia a dia. Belletti, que ocupava a diretoria de Negócios Internacionais da Raposa, possui o curso de Licença Pro da CBF, e agora volta a trabalhar nos gramados.

Outro nome que tem forte identidade com o Clube, Célio Lúcio passa a coordenar a transição de jogadores da base para o profissional, de olho especialmente nas categorias Sub-20 e Sub-17, mas acompanhando toda a formação dos jovens atletas de forma mais ampla.CONFIRA COMO ESTÁ A BRIGA PELO TÍTULO DO BRASILEIRÃO DA SÉRIE A Victor Flores, analista de desempenho que trabalhava com a categoria Sub-20, também passa a integrar o departamento no futebol profissional.

Já Felipe Conceição traz ao Cruzeiro sua comissão técnica com três profissionais: Fabrício Vasconcellos (auxiliar técnico), Ronaldo Torres (preparador físico) e Bernardo Lima (analista de desempenho).