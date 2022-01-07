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futebol

Mais mudanças no Cruzeiro: Belletti deixa o cargo de auxiliar do clube

O ex-jogador, que foi companheiro de Ronaldo Fenômeno na Seleção Brasileira, não faz mais parte do quadro de colaboradores do clube...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 11:00

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 11:00

E as mudanças seguem no “Novo Cruzeiro”, comandado por Ronaldo Fenômeno. O ex-jogador Juliano Belletti, ex-companheiro de Seleção Brasileira, sendo campeão do mundo em 2020, com Ronaldo, é mais um nome a deixar o clube. Belletti usou as redes sociais para agradecer e se despedir. - Gratidão eterna. Meu 1º clube como jogador e meu 1º clube como treinador. Obrigado ao Sérgio Rodrigues, Rodrigo Moreira e Gustavo Caetano por me proporcionarem a oportunidade de voltar. A saída do ex-jogador da Raposa é mais uma decisão da noa gestão, que limou toda a comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo, além de outros cargos em areas como o departamento médico do time celeste. Belletti foi revelado nas categorias do Cruzeiro e retornou ao clube em setembro de 2020, para ser diretor de negócios internacionais, mas depois acabou indo para o campo, sendo auxiliar fixo, cargo que exerceu até o início de janeiro.
Crédito: BelletticomeçounaRaposacomo gestordenegócios,masdepoisfoiparaocampodejogo-(GustavoAleixo/Cruzeiro

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