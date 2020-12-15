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Mais jovem que nos últimos anos, Palmeiras busca chegar às semifinais da Libertadores

Provável equipe titular do Verdão para enfrentar o Libertad, do Paraguai, tem média de 24,5 anos de idade...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 07:39

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 07:39

Crédito: Palmeiras/Divulgação
Gabriel Menino. Danilo. Gabriel Veron. Dentre outros destaques oriundos da base, esses são os três prováveis titulares no Palmeiras, que entra em campo nesta terça-feira, diante do Libertad, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, para decidir a classificação às semifinais da Libertadores.
>> Confira aqui as últimas notícias do mercado da bola
Diferente de 2018 e 2019, eliminados por Boca Juniors e Grêmio, respectivamente, o atual elenco conta com pelo menos um atleta da base entre os 11 iniciais.
Inclusive, vale ressaltar que Victor Luis, presente nas duas últimas eliminações, era então a única Cria da Academia à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari.
>> Veja aqui a tabela da LibertadoresDe acordo com o site Transfermarkt, a média de idade do plantel de 2020 do Palmeiras supera os quase 25 anos das últimas duas temporadas e, com 26,15, é a maior do último triênio.
No entanto, uma provável escalação do Verdão conta com: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Gabriel Veron e Rony (Willian).
Diante disso, é preciso salientar que esses jogadores combinam para uma média de 24,54 anos, que representa a menor dentre as últimas equipes titulares. Isso porque, em 2018, ela era de 26,63. Já em 2019, a média era de 27,45.

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