Mais jovem que nos últimos anos, Palmeiras busca chegar às semifinais da Libertadores

Gabriel Menino. Danilo. Gabriel Veron. Dentre outros destaques oriundos da base, esses são os três prováveis titulares no Palmeiras, que entra em campo nesta terça-feira, diante do Libertad, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, para decidir a classificação às semifinais da Libertadores.
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Diferente de 2018 e 2019, eliminados por Boca Juniors e Grêmio, respectivamente, o atual elenco conta com pelo menos um atleta da base entre os 11 iniciais.
Inclusive, vale ressaltar que Victor Luis, presente nas duas últimas eliminações, era então a única Cria da Academia à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari.
>> Veja aqui a tabela da LibertadoresDe acordo com o site Transfermarkt, a média de idade do plantel de 2020 do Palmeiras supera os quase 25 anos das últimas duas temporadas e, com 26,15, é a maior do último triênio.
No entanto, uma provável escalação do Verdão conta com: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Gabriel Veron e Rony (Willian).
Diante disso, é preciso salientar que esses jogadores combinam para uma média de 24,54 anos, que representa a menor dentre as últimas equipes titulares. Isso porque, em 2018, ela era de 26,63. Já em 2019, a média era de 27,45.