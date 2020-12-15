Mais jovem que nos últimos anos, Palmeiras busca chegar às semifinais da Libertadores

Crédito: Palmeiras/Divulgação

Gabriel Menino. Danilo. Gabriel Veron. Dentre outros destaques oriundos da base, esses são os três prováveis titulares no Palmeiras, que entra em campo nesta terça-feira, diante do Libertad, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, para decidir a classificação às semifinais da Libertadores.

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Diferente de 2018 e 2019, eliminados por Boca Juniors e Grêmio, respectivamente, o atual elenco conta com pelo menos um atleta da base entre os 11 iniciais.

Inclusive, vale ressaltar que Victor Luis, presente nas duas últimas eliminações, era então a única Cria da Academia à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari.

>> Veja aqui a tabela da LibertadoresDe acordo com o site Transfermarkt, a média de idade do plantel de 2020 do Palmeiras supera os quase 25 anos das últimas duas temporadas e, com 26,15, é a maior do último triênio.

No entanto, uma provável escalação do Verdão conta com: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Gabriel Veron e Rony (Willian).