Mais experiente, João Paulo se diz pronto para brilhar no Rio Branco

Quatro anos após brilhar na conquista do título capixaba, o meia-atacante João Paulo retorna ao Rio Branco. Desde que saiu do Capa-Preta, o jogador de 25 anos não só ganhou experiência dentro de campo, com passagens por Bahia, Fortaleza, CRB, Ferroviária-SP, CSA e Sampaio Corrêa, como também amadureceu fora das quatro linhas.

João Paulo casou, teve filho e colocou a cabeça no lugar. “Maturidade é uma coisa que você vai adquirindo ao longo do tempo, vai atuando com jogadores mais rodados e você vai aprendendo com eles. De 2015 para cá aprendi muita coisa, além de colocar a cabeça no lugar, coisa que há quatro anos eu não tinha. Agora também tenho um filho e todo mundo que tem um sabe que a vida muda totalmente depois do nascimento dele.”