Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Capa-preta

Mais experiente, João Paulo se diz pronto para brilhar no Rio Branco

Aos 25 anos e com passagens por equipes como Bahia e Fortaleza, meia-atacante se diz mudado no retorno ao Brancão

Publicado em 

18 jan 2019 às 15:33

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 15:33

Quatro anos após brilhar na conquista do título capixaba, o meia-atacante João Paulo retorna ao Rio Branco. Desde que saiu do Capa-Preta, o jogador de 25 anos não só ganhou experiência dentro de campo, com passagens por Bahia, Fortaleza, CRB, Ferroviária-SP, CSA e Sampaio Corrêa, como também amadureceu fora das quatro linhas.
João Paulo é uma das estrelas do Brancão para o Capixabão Crédito: Rio Branco/Divulgação
João Paulo casou, teve filho e colocou a cabeça no lugar. “Maturidade é uma coisa que você vai adquirindo ao longo do tempo, vai atuando com jogadores mais rodados e você vai aprendendo com eles. De 2015 para cá aprendi muita coisa, além de colocar a cabeça no lugar, coisa que há quatro anos eu não tinha. Agora também tenho um filho e todo mundo que tem um sabe que a vida muda totalmente depois do nascimento dele.”
Mesmo com todas as mudanças na vida pessoal, João Paulo garante que dentro das quatro linhas continua o mesmo.
“Continuo sendo um jogador que procura sempre ajudar os companheiros e o time a vencer. Podem esperar um empenho total para que possamos conquistar mais um título para o Rio Branco.”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixabão Futebol loco abreu Rio Branco (AC)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto do ES tem maior crescimento de movimentação de cargas entre terminais privados
Imagem de destaque
Ramagem é preso por serviço de imigração dos EUA, diz PF
Imagem de destaque
Alexandre Ramagem é preso nos EUA, diz PF; o que se sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados