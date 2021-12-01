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Mais do que a premiação, garantia do segundo lugar no Brasileirão pode abrir chance de título ao Flamengo

Com a vitória sobre o Ceará, Flamengo não pode ser mais ultrapassado e será, no mínimo, vice-campeão brasileiro pela quarta temporada consecutiva...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 08:00

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 08:00

A vitória sobre o Ceará, por 2 a 1 no Maracanã, manteve chances matemáticas do Flamengo conquistar o Brasileirão. Se o título está distante, com o Atlético-MG precisando de dois pontos em nove a disputar no campeonato, o triunfo diante do Vozão garantiu o time da Gávea, ao menos, como vice-campeão nacional, fato o qual, além de assegurar uma premiação milionária, abre a possibilidade do Rubro-Negro buscar o tricampeonato da Supercopa do Brasil.Isso acontece porque o Atlético-MG, perto de confirmar o título do Brasileirão, também está na decisão da Copa do Brasil. Os jogos de ida e volta contra o Athletico serão nos dias 12 e 15 de dezembro e, caso o Galo termine 2021 com os dois troféus, o Flamengo, vice-campeão brasileiro, será o adversário na Supercopa do Brasil, que abrirá a terceira temporada consecutiva no Brasil.
Em 2020, o Flamengo de Jorge Jesus venceu o Athletico por 3 a 0. Neste ano, o time da Gávea, sob o comando de Rogério Ceni, superou o Palmeiras nos pênaltis após empate em 2 a 2. As duas decisões foram no Mané Garrincha.No aspecto financeiro, a garantia do segundo lugar da tabela do Brasileirão significa, ao menos, R$ 31,3 milhões nos cofres, que é o valor do prêmio distribuído ao vice. Já o campeão brasileiro levará R$ 33 milhões para casa.
Esta é a quarta temporada consecutiva que o Flamengo termina entre os dois melhores colocados do Campeonato Brasileiro. Em 2018, o Palmeiras foi campeão e o Flamengo foi vice, terminando a campanha sob comando de Dorival Júnior. No ano seguinte, com Jorge Jesus, o time fez história e terminou em primeiro lugar - assim como em 2020, já com Rogério Ceni na área técnica.
Crédito: GabigoletimedoFlamengoagradecemapoiodatorcidaapósvitóriasobreoCeará(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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