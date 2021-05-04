Mais de 90 funcionários são demitidos do Botafogo e clube busca acordo para pagar indenizações

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O dia foi marcado em tristeza por parte dos funcionários do Botafogo. Em crise financeira, o clube de General Severiano demitiu mais de 90 funcionários nesta terça-feira. Os colaboradores desligados do Alvinegro foram avisados da decisão durante a manhã.

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Nomes das mais diversas áreas e das sedes de General Severiano, que compõe a parte social, Estádio Nilton Santos, onde fica o futebol profissional e Caio Martins, com as categorias da base, foram desligados.

Na última semana, após a realização de uma Assembleia, os funcionários decidiram, por maioria dos votos, que não aceitariam uma redução nos salários proposta pelo clube justamente para evitar tamanha quantidade de demissões. Se o acordo fosse aceito, a tendência era de que o número de desligamentos fosse praticamente cortado em 1/5 do atual.

O Botafogo contou com a ajuda do Sindeclubes, que auxilia o clube para quitar os salários desde o ano passado, para oferecer a redução dos vencimentos mensais. E será com o próprio Sindicato que o Alvinegro espera arrecadar os fundos para pagar as indenizações dos funcionários demitidos, como publicou o "Ge" e o LANCE! confirmou.A diretoria do Alvinegro conta com recursos financeiros que estão alocados nas ações junto ao Sindicato para conseguir a verba e quitar os compromissos junto aos colaboradores. O processo, vale ressaltar, não é garantido: é preciso de um acordo entre o clube e o Sindeclubes, além da autorização do Ministério Público.

CLIMA ERA RUIMDesde que a recusa da redução dos salários foi divulgado, um clima negativo instaurou-se no dia a dia do clube. Era praticamente certo de que haveria demissões em massa, já que o Botafogo não possui recursos para manter a folha do mesmo jeito que estava como outrora.

O assunto era comentado e a expectativa de muitos foi confirmada nesta terça-feira. Colaboradores de praticamente todos os setores do clube foram desligados neste corte.

- Triste por ter mandado amigos embora e ter que me despedir dessas pessoas - comentou um funcionário que ficou, ao LANCE!.