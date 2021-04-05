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Mais de 400 defesas e 53 jogos sem sofrer gols: os números de Vanderlei nos últimos Brasileiros

Goleiro é o novo reforço do Vasco para 2021...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 06:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 06:45
Crédito: Experiente goleiro foi anunciado neste domingo (Divulgação / Vasco
Chegou ao fim a busca do Vasco por um novo goleiro. Contando apenas com jovens da base para a posição desde a saída de Fernando Miguel, o clube anunciou neste domingo a contratação do experiente Vanderlei, que rescindiu recentemente o seu contrato com o Grêmio. Aos 37 anos de idade, o arqueiro assinou com o Cruz-Maltino até o fim do ano.
Revelado pelo Londrina, o camisa 1 se destacou primeiramente atuando pelo Coritiba. Foram oito anos no Couto Pereira, entre 2007 e 2014, antes de fechar com o Santos, em 2015. No Peixe, ganhou projeção nacional e se tornou um dos principais jogadores da posição no país. E as estatísticas mostram isso.
Titular absoluto do Peixe desde a sua chegada, Vanderlei foi o goleiro que mais realizou defesas em duas edições consecutivas do Campeonato Brasileiro. Em 2016 e 2017, o arqueiro somou 171 intervenções - 134 e 137, respectivamente -, segundo dados do Sofascore. No ano seguinte, mesmo sem liderar o ranking, seguiu no top 5 e batendo os três dígitos: foram 104 bloqueios no Brasileirão 2018.
Em 2019, porém, com a chegada de Jorge Sampaoli à Vila Belmiro, Vanderlei perdeu a titularidade para Everson, entrando em campo apenas seis vezes no Brasileiro. Ainda assim, terminou a disputa com a 3ª maior média de defesas por jogo, parando os adversários 26 vezes - 4,3 d/j.
O período no banco de reservas fez com que o goleiro resolvesse mudar de ares, se transferindo para o Grêmio, em 2020. No Tricolor Gaúcho, no entanto, esteve longe do seu melhor momento. Decisivo por Coritiba e Santos, não conseguiu repetir o desempenho, terminando o Brasileiro somente como o 19º goleiro com mais defesas na competição.
Nos últimos cinco Brasileiros, Vanderlei foi também o terceiro goleiro com mais partidas sem sofrer gols. Em 144 atuações na Série A neste período, em 53 deixou o gramado sem ser vazado - 36,8%. Um número superado apenas por Cássio, do Corinthians, com 55 em 150 jogos (36,6%), e Weverton, hoje no Palmeiras, com 58 em 148 (39,1%).
A missão de Vanderlei agora será ajudar o Vasco a retornar à primeira divisão. Feito que o arqueiro já conseguiu duas vezes com o Coritiba, em 2007 e 2010.
VANDERLEI NOS ÚLTIMOS 5 BRASILEIROS- Levantamento feito pelo Números da Bola com dados do Sofascore e OGol ​144 jogos53 jogos sem sofrer gols (3ª maior marca)​143 gols sofridos (0,99 g/j)​463 defesas (2ª maior marca)242 defesas dentro da área3 pênaltis defendidos

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