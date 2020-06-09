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Mais de 100 funcionários do Botafogo serão ajudados com renda de ingressos virtuais da final de 95

Clube de General Severiano arrecadou, com os bilhetes via internet e live no YouTube, mais de R$ 140 mil; dinheiro ajudará no pagamento de salário dos colaboradores...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2020 às 19:12

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 19:12

Crédito: Arquivo LANCE!
A torcida do Botafogo vibrou com uma importante conquista do passado, mas também ajudou com as ações do presente. Para comemorar a reprise do jogo do título do Campeonato Brasileiro de 1995, transmitido pela "Rede Globo" no último domingo, o departamento de marketing produziu tickets na internet voltados para a ajuda dos funcionários com salários atrasados.
Ao todo, a torcida do Botafogo comprou 17.276 ingressos virtuais, gerando uma receita líquida de R$ 131.478,25. Depois da transmissão, a BotafogoTV, canal do Alvinegro no YouTube, fez uma transmissão ao vivo com jogadores da campanha de 1995 e ajudou a levantar mais R$ 15.277,96, arrecadando R$ 146.756,21 em números gerais.
O dinheiro será usado para auxiliar o salário de 140 funcionários do Botafogo. O clube está com três meses de salários atrasados junto aos colaboradores. Na última semana, o departamento jurídico desbloqueou 35% dos vencimentos de março junto ao Sindeclubes e iniciou o processo para depositar o dinheiro na conta das pessoas.
Por meio de uma nota, Nelson Mufarrej, presidente do Botafogo, se pronunciou e agradeceu o apoio da torcida.E MAIS:Copa Rio-SP de audiência: Veja como ficou o ranking das reprises na TVBotafogo 'separa' funcionários e jogadores por salários e gera insatisfação internaBotafogo e Corinthians negociam e Marcinho pode ir para o TimãoTúlio destaca emoção do título de 95, no Botafogo: 'Virei o Maravilha'Montenegro explica planejamento em 95: 'Nenhum. Foi uma bagunça'NOTA DE NELSON MUFARREJ:​"Prestação de Contas - Ingressos 95
Presidente Nelson Mufarrej agradece aos torcedores pelo apoio à campanha e apresenta números arrecadados em prol dos funcionários
É com enorme gratidão à torcida alvinegra que o Botafogo de Futebol e Regatas apresenta os valores arrecadados no serviço de venda de ingressos simbólicos referente ao histórico segundo título brasileiro, em 1995, reprisado na TV Globo no último domingo. Assim como naquele ano inesquecível em que a torcida fez a festa no Pacaembu, no aeroporto Santos Dumont, nas ruas do Rio e por todo o país, novamente os alvinegros merecem os aplausos por fazerem a diferença.
No total, foram vendidos 17.276 bilhetes comemorativos, com uma arrecadação bruta de R$ 131.478,25, que será acrescida de outras receitas no valor de R$ 15.277,96. Quem adquiriu as entradas, recebeu por e-mail um kit virtual especial sobre o título como recordação, contendo ingresso digital e pôster dos campeões.
Durante toda a última semana, apresentamos uma programação especial nas redes sociais com uma série de ações. Desde o primeiro movimento, o engajamento da torcida foi de grande entusiasmo, principalmente em função do conceito da campanha: destinação em prol dos nossos colaboradores. Em meio a esse cenário de grande dificuldade, informamos que 140 funcionários serão contemplados.
Uma linda corrente solidária que mostra a grandeza do maior patrimônio do Clube. O Botafogo de Futebol e Regatas agradece, enfaticamente, ao seu torcedor por essa enorme contribuição.
O nosso muito obrigado.
Nelson MufarrejPresidente" E MAIS:

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