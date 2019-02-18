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Copa do Brasil

Mais de 10 mil ingressos vendidos para Serra x Vasco no Kleber Andrade

Parcial divulgada nesta segunda (18) mostra grande procura da torcida vascaína para o duelo
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

18 fev 2019 às 20:55

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 20:55

Quem ainda não garantiu o ingresso para o confronto decisivo entre Serra e Vasco pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira (20), no Kleber Andrade, às 21h30, é bom não deixar para a última hora, pois a procura pelas entradas é grande.
O Kleber Andrade será palco do duelo entre Serra e Vasco pela Copa do Brasil Crédito: Vitor Jubini
Até o início da tarde desta segunda-feira (18), mais de 10 mil ingressos já haviam sido comercializados - a carga total liberada para o duelo é de 19 mil.  O setor A (Vasco) já está esgotado. Ainda há ingressos para os setores B (Vasco), C (torcida mista) e D (torcida do Serra).
Novo ponto de venda
Castelo agora também tem um ponto de venda de ingressos para o jogo Serra x Vasco: a loja Vettor Sports, que se junta a outros 11 pontos de venda espalhados pela Grande Vitória e interior, mais o site www.meubilhete.com.
SERRA X VASCO
Local: Estádio Kléber Andrade
Data: 20 de fevereiro
Horário: 21h30
Ingressos: R$ 70,00,00 (meia) e R$ 140,00 (inteira)
Pontos de venda: Ademar Cunha (Campo Grande, Laranjeiras, Novo México e Muquiçaba), Libanesa Homem (Praia do Canto), Acesso VIP (Shopping Vitória), Placar (Laranjeiras), Carone Mall (Laranjeiras), Vettor Sports (Cachoeiro de Itapemirim e Castelo), Fomatur (Praia do Canto), Bahamas (Shopping Mestre Álvaro) e www.meubilhete.com

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