Mais de 10 mil ingressos vendidos para Serra x Vasco no Kleber Andrade

Quem ainda não garantiu o ingresso para o confronto decisivo entre Serra e Vasco pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira (20), no Kleber Andrade, às 21h30, é bom não deixar para a última hora, pois a procura pelas entradas é grande.
Até o início da tarde desta segunda-feira (18), mais de 10 mil ingressos já haviam sido comercializados - a carga total liberada para o duelo é de 19 mil. O setor A (Vasco) já está esgotado. Ainda há ingressos para os setores B (Vasco), C (torcida mista) e D (torcida do Serra).
Novo ponto de venda
Castelo agora também tem um ponto de venda de ingressos para o jogo Serra x Vasco: a loja Vettor Sports, que se junta a outros 11 pontos de venda espalhados pela Grande Vitória e interior, mais o site www.meubilhete.com.
SERRA X VASCO
Local: Estádio Kléber Andrade
Data: 20 de fevereiro
Horário: 21h30
Ingressos: R$ 70,00,00 (meia) e R$ 140,00 (inteira)
Pontos de venda: Ademar Cunha (Campo Grande, Laranjeiras, Novo México e Muquiçaba), Libanesa Homem (Praia do Canto), Acesso VIP (Shopping Vitória), Placar (Laranjeiras), Carone Mall (Laranjeiras), Vettor Sports (Cachoeiro de Itapemirim e Castelo), Fomatur (Praia do Canto), Bahamas (Shopping Mestre Álvaro) e www.meubilhete.com