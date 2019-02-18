Mais de 10 mil ingressos vendidos para Serra x Vasco no Kleber Andrade

Quem ainda não garantiu o ingresso para o confronto decisivo entre Serra e Vasco pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira (20), no Kleber Andrade, às 21h30, é bom não deixar para a última hora, pois a procura pelas entradas é grande.

O Kleber Andrade será palco do duelo entre Serra e Vasco pela Copa do Brasil Crédito: Vitor Jubini

Até o início da tarde desta segunda-feira (18), mais de 10 mil ingressos já haviam sido comercializados - a carga total liberada para o duelo é de 19 mil. O setor A (Vasco) já está esgotado. Ainda há ingressos para os setores B (Vasco), C (torcida mista) e D (torcida do Serra).

Novo ponto de venda

Castelo agora também tem um ponto de venda de ingressos para o jogo Serra x Vasco: a loja Vettor Sports, que se junta a outros 11 pontos de venda espalhados pela Grande Vitória e interior, mais o site www.meubilhete.com.

SERRA X VASCO

Local: Estádio Kléber Andrade

Data: 20 de fevereiro

Horário: 21h30

Ingressos: R$ 70,00,00 (meia) e R$ 140,00 (inteira)