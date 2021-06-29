'Mais Botafogo' mostra explicações, mas Conselho Deliberativo reprova contas de 2020 do clube

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As finanças do Botafogo não foram aprovadas nem internamente. Em reunião, por forma virtual, que aconteceu nesta segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Alvinegro reprovou o orçamento de 2020 do clube. Membros do grupo "Mais Botafogo" estiveram presentes, mas as explicações não foram convincentes.

As contas foram reprovadas por 93 votos contra 28 a favor, como o perfil "Botafogo sem Medo", formado por conselheiros, publicou nesta segunda-feira. A reunião ainda contou com sete abstenções.

Nelson Mufarrej, presidente do Botafogo nos últimos três anos, foi convidado para falar e explicar as contas. Ele mostrou uma longa apresentação por meio de slides falando sobre os orçamentos da gestão. Carlos Eduardo Pereira, mandatário anterior e vice-presidente na última gestão, também defendeu as contas. Luiz Felipe Novis, ex-VP de finanças, foi outro a falar.

As explicações, contudo, não foram convincentes. Os conselheiros não aprovaram os números apresentados pelos dirigentes do grupo político "Mais Botafogo". A tendência é que os números, agora, sejam encaminhados à Junta de Julgamentos e Recuros.