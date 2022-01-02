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Maiores dribladores do Corinthians em 2021, terão que brigar por posição em 2022; entenda

Adson, Mosquito e Gabriel Pereira foram fundamentais para o sucesso corintiano no quesito no último Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2022 às 07:00

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 07:00

O Corinthians teve três grandes dribladores na temporada, Adson, Gabriel Pereira e Gustavo Mosquito, mas o trio terá que disputar posição na próxima temporada. Isso porque com os recentes reforços do Timão à disposição, a tendência é que Róger Guedes e Willian atuem pelas beiradas do campo, setor do campo onde os três atletas jogam.
Contudo, principalmente Willian tem uma idade mai avançada e o segundo semestre no Parque São Jorge já mostrou que o jogador não ficará sempre à disposição, por conta de problemas físicos, abrindo espaços para esses três jovens jogadores em ascensão.
De acordo com números disponibilizados pelo próprio Corinthians, a soma dos três atletas no quesito dribles para frente passaram de 100 no último Campeonato Brasileiro.
Mosquito foi o líder isolado do elenco corintiano quando assunto era dribles, com 67, seguido de GP, com 37, segundo o Footstats. O Timão foi também o time mais driblador da competição, com mais de 200, e uma média de acerto próximo a 70%.
Para o início da temporada, o time base do Corinthians é Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Paulinho (Cantillo); Willian, Giuliano, Renato Augusto e Róger Guedes; Jô (novo centroavante buscado pela diretoria).
Crédito: MosquitofoiomaiordribladordoCorinthiansnoúltimoBrasileirão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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