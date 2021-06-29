Maior posse de bola da Série B, pressão e irregularidade: como chega o Vitória para enfrentar o Botafogo

Crédito: Raul Pereira

O sétimo de 38 capítulos. O Botafogo encara o Vitória nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro - vale ressaltar que o Alvinegro possui um jogo a menos em relação a grande parte das equipes na competição.

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Diante do Leão, a equipe comandada por Marcelo Chamusca vai bater de frente com um time que gosta de ter a bola. Não à toa, o Vitória tem a maior média de posse da Série B - 55,3% por jogo - e é o segundo time que mais acerta passes nas competição - 383 por partida. Os números foram retirados do portal "SofaScore".

Apesar disto, o Vitória não, nessas primeiras rodadas de Série B, não descobriu como transformar a posse em efetividade. Com cinco gols marcados, o Leão tem um dos piores ataques do torneio e é marcado pela irregularidade de rodada para rodada, como explica Marcello Góis, setorista da equipe na "Rádio Metrópole FM".

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– O começo do Vitória é muito inconstante. A equipe começou empatando, depois perdeu para o Náutico dentro de casa, empatou com o Remo, ganhou do Brusque quando estava no G4 e agora vem de duas derrotas seguidas... O reflexo disso é que a equipe está na zona de rebaixamento. É começo de campeonato, mas os últimos anos do Vitória na Série B, por conta da crise financeira, foram para não lutar pra cair. A torcida vê o time no Z4 e já fica com raiva, isso vai ser uma constante durante o ano. A pressão, que já é grande na diretoria, vai ficar maior ainda - afirmou, ao LANCE!.

Após sete jogos disputados, o Vitória tem 6 pontos, representados por uma vitória, três empates e três derrotas. São cinco gols marcados e seis sofridos na Série B do Brasileiro.PRESSÃO​As últimas duas temporadas do Vitória na Série B são de trazer pesadelos. Após ser rebaixado do Brasileirão em 2018, o Leão lutou para não cair em 2019 e 2020. Desta forma, o clube já começou o atual campeonato sob pressão interna e externa, principalmente, por conta da torcida.

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– As últimas campanhas do Vitória falam por si só. Tudo agravado por uma crise financeira terrível. O torcedor, inclusive, não tem paciência para a atual gestão, do presidente Paulo Carneiro. Ele projetou o Vitória no futebol nacional, fez contratações de impacto nos anos 90, mas hoje não é esse mesmo cara. Isso impacta nos resultados do campo. O Vitória busca voltar para a Série A pra respirar um pouco melhor, a crise é muito grande - colocou.

Marcello, contudo, enxerga que o atual time do Vitória é melhor que os das últimas duas temporadas. Mesmo assim, admite: com o que possui hoje, não vê o Leão brigando para voltar à elite do futebol brasileiro. Tudo pode mudar, contudo, com a possível chegada de reforços.

- Hoje, eu não vejo o Vitória na primeira divisão. Tudo vai depender das próximas sete ou oito rodadas. Tem que contratar mais alguns jogadores experientes para mesclar com os bons atletas jovens que o elenco tem. Esse time é melhor que os dos dois últimos anos? Comprovadamente, mas precisa ser melhor mesclado. Se amargar mais uma Série B, a crise vai chegar em um ponto lastimável - completou.DENTRO DE CAMPOSe fora de campo o Vitória vive uma panela de pressão, os comandados de Ramon Menezes tentam representar dentro das quatro linhas para melhorar a situação. O Leão tem dois estilos de jogo: um para os jogos no Barradão e outro quando a equipe atua longe dos seus domínios, como será o caso.