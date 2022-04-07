Maior ídolo, Roberto Dinamite é eleito conselheiro Benemérito do Vasco

O maior ídolo da história Vasco conseguiu um feito, fora de campo e 29 anos após pendurar as chuteiras. Em reunião extraordinária na noite desta quarta-feira, o Conselho de Deliberativo do clube aprovou, por 167 votos, o título de Benemérito a Roberto Dinamite. A indicação da benemerência fora encaminhada ao Conselho de Beneméritos pelo presidente Jorge Salgado no dia 7 de Fevereiro, tendo sido referendada por unanimidade, e posteriormente encaminhada para votação final no Conselho Deliberativo.