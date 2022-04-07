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Maior ídolo, Roberto Dinamite é eleito conselheiro Benemérito do Vasco

Cerimônia de entrega do título a Roberto Dinamite está marcada para o próximo dia 13 de abril, dia do aniversário do principal artilheiro da história do clube...
LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2022 às 10:44

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 10:44

O maior ídolo da história Vasco conseguiu um feito, fora de campo e 29 anos após pendurar as chuteiras. Em reunião extraordinária na noite desta quarta-feira, o Conselho de Deliberativo do clube aprovou, por 167 votos, o título de Benemérito a Roberto Dinamite. A indicação da benemerência fora encaminhada ao Conselho de Beneméritos pelo presidente Jorge Salgado no dia 7 de Fevereiro, tendo sido referendada por unanimidade, e posteriormente encaminhada para votação final no Conselho Deliberativo.
A cerimônia de entrega do título a Roberto Dinamite está marcada para o próximo dia 13 de abril, dia do aniversário do maior ídolo da história do Vasco, autor de 708 gols, com Sessão Solene do CD na sede Náutica da Lagoa.
Em 1974, Dinamite foi campeão brasileiro pelo Vasco e também é o jogador mais partidas realizadas com a camisa cruz-maltina: 1.110.
Crédito: RobertoDinamiteéomaiorartilheirodahistóriadoVasco(Foto:GabrielSuares/Vasco

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