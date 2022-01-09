Maior ídolo do Vasco, Roberto Dinamite revela tumor e tratamento com quimioterapia

O maior ídolo do Vasco, Roberto Dinamite, vai seguir sob intensos cuidados. O ex-atacante revelou, na tarde deste domingo, que foi diagnosticado com tumores durante o período em que esteve internado, no final do ano passado. No vídeo da publicação feita no Instagram, o ex-jogador e ex-presidente do Cruz-Maltino cita um tumor. No texto, todavia, a palavra está no plural. Ele será submetido a sessões de quimioterapia.- Fala, galera. Como todo mundo sabe, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, mas graças a Deus já estou em casa, com a família, tudo tranquilo. (Mas) Apareceu um tumor, vou ter que fazer um tratamento e, mais do que nunca, conto com a corrente e com o pensamento positivo de todos vocês. Agradeço também à toda a equipe do hospital Rio Mar e, em especial, ao doutor Paulo Reis - Roberto declarou no vídeo.