Maior goleador estrangeiro do Brasileirão, Guerrero completa 16 anos de seu primeiro gol como profissional

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Um dos principais nomes do Internacional e da história do futebol mundial, Paolo Guerrero comemora uma data importante nesta sexta-feira. Há quase três meses tratando de uma lesão no joelho direito, o atacante faz aniversário de seu primeiro gol como jogador de futebol profissional. Ele aconteceu na Alemanha, no ano de 2004, onde o peruano vestia a camisa do Bayern de Munique de Oliver Kahn, Demichelis, Ballack, Schweinsteiger e Claudio Pizarro.A partida acontecia pela 12ª rodada do Campeonato Alemão, num sábado e o adversário era o Hannover 96. Em um time de grandes nomes do futebol, o jovem jogador iniciou o confronto no banco de reservas e foi chamado pelo técnico Felix Magath aos 22 minutos da etapa complementar. Guerrero entrou no lugar de seu compatriota, Pizarro, fez uma boa partida e anotou seu gol aos 45 minutos do segundo tempo. Esse era seu primeiro gol na carreira e que decretou a vitória de 3 a 0 dos Bávaros.

'Já estava em minha terceira partida daquela temporada e tinha o apoio de meus companheiros e da comissão técnica. Tive a oportunidade e coloquei a bola na rede ajudando meu time na conquista da vitória. Ali foi o começo dessa trajetória que eu considero muito bonita. Sigo trabalhando e depois que me recuperar quero marcar mais gols e ajudar minha equipe', afirma o capitão da seleção peruana.