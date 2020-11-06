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Maior goleador estrangeiro do Brasileirão, Guerrero completa 16 anos de seu primeiro gol como profissional

Em 2004, o peruano anotou o seu primeiro tento com a camisa do Bayern de Munique...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 15:03

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 15:03

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Um dos principais nomes do Internacional e da história do futebol mundial, Paolo Guerrero comemora uma data importante nesta sexta-feira. Há quase três meses tratando de uma lesão no joelho direito, o atacante faz aniversário de seu primeiro gol como jogador de futebol profissional. Ele aconteceu na Alemanha, no ano de 2004, onde o peruano vestia a camisa do Bayern de Munique de Oliver Kahn, Demichelis, Ballack, Schweinsteiger e Claudio Pizarro.A partida acontecia pela 12ª rodada do Campeonato Alemão, num sábado e o adversário era o Hannover 96. Em um time de grandes nomes do futebol, o jovem jogador iniciou o confronto no banco de reservas e foi chamado pelo técnico Felix Magath aos 22 minutos da etapa complementar. Guerrero entrou no lugar de seu compatriota, Pizarro, fez uma boa partida e anotou seu gol aos 45 minutos do segundo tempo. Esse era seu primeiro gol na carreira e que decretou a vitória de 3 a 0 dos Bávaros.
'Já estava em minha terceira partida daquela temporada e tinha o apoio de meus companheiros e da comissão técnica. Tive a oportunidade e coloquei a bola na rede ajudando meu time na conquista da vitória. Ali foi o começo dessa trajetória que eu considero muito bonita. Sigo trabalhando e depois que me recuperar quero marcar mais gols e ajudar minha equipe', afirma o capitão da seleção peruana.
Após seu primeiro balançar de redes, até o momento, o camisa 9 do Inter marcou 278 gols em sua carreira, sendo 238 por clubes onde passou e 40 pela seleção de seu país. Dentre eles o gol do título Mundial do Corinthians, gols que levaram o Peru para a Copa do Mundo, gols nas estreias de todas as competições pelo Inter, gols pondo fim no jejum de 10 anos ser artilheiro estrangeiro no carioca e gols que o tornam maior artilheiro estrangeiro, em atividade, do Campeonato Brasileiro com 55 gols marcados. No ranking geral, o peruano está atrás somente de Petkovic que marcou 83 gols pela competição.

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