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Maior driblador do Flamengo, Gerson se destaca em nova função e deixa Domènec 'encantado'

Mais curinga do que nunca! Polivalência do camisa 8 do Rubro-Negro foi enaltecida por Torrent, logo após brilhar na extrema direita, diante do Sport, na última noite...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 08:58

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 08:58

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Gerson não ganhou o apelido de "Curinga" à toa. Assim que chegou ao Flamengo, em meados de 2019, passou a ser peça-chave por ser efetivo em diversas funções centrais do meio. Nesta temporada, após natural oscilação neste período pós-paralisação, voltou a viver dias de brilhantismo, sobretudo com o destaque na última noite, quando atuou em posição inédita pelo clube, na vitória sobre o Sport, por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.Sem Everton Ribeiro, a serviço da Seleção Brasileira, Gerson foi deslocado para a extrema direita do ataque, em um 4-2-3-1 armado por Domènec Torrent. O camisa 8 foi importante para dar suporte ao contundente apoio de Isla e para inverter bolas longas - um desafogo diante de uma equipe fechada e encardida.
Tal posicionamento não é inédito na carreira de Gerson, que, em tempos de Fluminense, no início de sua trajetória, ocupou aquele setor com frequência. A sua polivalência foi enaltecida por Dome, "encantado" com o "Joker".
- Muito importante. Temos vários como o Gerson que podem jogar em distintas posições. Mas o Gerson jogou de extremo direito, esquerdo, de 10... tem muito futuro, é jovem. Estamos encantados com ele. Sempre está pronto para jogar em qualquer posição. Para mim, ele melhorou muito fisicamente também. Mas temos outros jogadores que podem fazer isso - realçou Torrent, logo após o confronto diante do Leão.
MAIOR DRIBLADOR DO FLA
E Gerson carrega um dado curioso e - admirável - neste Brasileiro. De acordo com o site especializado Sofascore, ele é o atleta do Flamengo que possui o maior aproveitamento de dribles certos entre o elenco rubro-negro: 87,5%. Em nove jogos até aqui, tentou 24 vezes e acertou em 21 oportunidades. Contra o Sport, foram seis dribles tentados por Gerson. Todos foram bem-sucedidos (100% de aproveitamento). E o camisa 8 ainda participou de boas tramas pelo flanco direito, inclusive diretamente no lance que inaugurou o placar. Ao todo, são três gols marcados e duas assistências nesta temporada.
Visando ampliar esse número e em alta, seja qual for a função, Gerson terá mais uma oportunidade de "encantar" a comissão técnica, agora diante do Vasco. O Clássico dos Milhões ocorre neste sábado, às 17h, em São Januário e será válido pela 15ª rodada do Brasileirão.

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