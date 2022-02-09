Maior contratação do Santos, Goulart já atua como líder do elenco santista

O meia-atacante Ricardo Goulart demorou para estrear com a camisa do Santos. O jogador foi anunciado pelo Peixe no dia 12 de janeiro, mas, por ser naturalizado Chinês, foi necessário o visto de trabalho da Federação Chinesa.O jogador, porém, vem sendo "padrinho" dos Meninos da Vila. Ângelo, por exemplo, destacou a experiência do novo camisa 10 santista e revelou conselhos de Goulart durante os treinamentos.“Ele me passa muitos conselhos, me dá alguns toques para estar bem posicionado, para pegar a bola e me divertir, sempre mostrando o meu potencial e meu forte, que é o um contra um. A gente conversa diariamente, nos treinos, ele me ajuda no treino de finalização e no treino tático também. É um jogador espetacular, está nos ajudando muito e creio que ele fará uma grande campanha com a camisa do Santos. Vai continuar ajudando a molecada para colocar o Santos no topo”, projetou Ângelo.Ricardo Goulart participou da vitória contra o Corinthians e do empate contra o Guarani, ambos os jogos pelo Paulistão. Nessa quinta-feira, deve ser mais uma vez titular no time comandado por Fábio Carille, contra o São Bernardo, jogo que será disputado na Vila Belmiro. Será a primeira partida do jogador atuando no alçapão santista.