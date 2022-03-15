Mainz x Borussia Dortmund: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

Nesta quarta-feira, o Borussia Dortmund visita o Mainz pela rodada atrasada da Bundesliga. O elenco da equipe da casa viveu um surto de Covid-19 na última semana e a partida pela 25ª rodada teve que ser adiada. O confronto, na Mewa Arena, está marcado para às 14h30.VOLTA DE HAALANDHaaland deve fazer seu primeiro jogo como titular após se recuperar de lesão na virilha. No último domingo, o atacante entrou na etapa final, mas passou em branco na vitória da equipe por 1 a 0 sobre a Arminia Bielefeld.
MAINZ COMO MANDANTEO Mainz não joga desde o fim de fevereiro devido ao surto de Covid-19 no elenco. Na ocasião, a equipe perdeu fora de casa. Porém, o Mainz tem bons números como mandante e venceu as últimas cinco partidas em casa e está há oito jogos invicto.FICHA TÉCNICAMainz x Borussia Dortmund
Data e horário: 16/03/2022, às 14h30Local: Mewa Arena, em Mainz (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MAINZ (Técnico: Bo Svensson) Zentner; Tauer, Bell e Niakhate; Widmer, Barreiro, Stach e Martin; Lee; Onisiwo e Burkardt.
BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Passlack, Can, Pongracic e Schulz; Dahoud e Bellingham; Wolf, Brandt e Malen; Haaland.