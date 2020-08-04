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Mailson se recupera de lesão e retorna à titularidade no Sport

Goleiro se recuperou de problema no joelho direito e já está há três jogos sem levar gol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2020 às 16:41

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 16:41

Crédito: Anderson Stevens/Sport Recife
Considerado um dos grandes talentos das categorias de base do Sport, o goleiro Mailson teve a missão de assumir a camisa 1 do Leão após aposentadoria do lendário arqueiro Magrão. Importante na campanha do acesso em 2019, o atleta retornou ao gol rubro-negro, reassumindo a titularidade após recuperação de uma lesão ligamentar no joelho direito que o afastou dos gramados no final do ano passado.
Com nove partidas em 2020, Mailson já está há 3 jogos sem sofrer gols e possui um aproveitamento individual de mais de 60% com a camisa do Leão. São 28 vitórias, 25 empates e apenas seis derrotas pelo clube na categoria profissional.
A Série A será um desafio não só para o Sport, mas também para Mailson, que busca sequência na meta rubro negra e, para isso, conta com a confiança do técnico Daniel Paulista, com quem trabalhou nas categorias de base do Leão.

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