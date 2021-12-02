Mailson e Mikael são indicados como craques do Sport na temporada

O goleiro Mailson e o atacante Mikael apareceram entre os indicados do prêmio Craque da Galera, que faz parte da votação da CBF no Prêmio Brasileirão 2021. Escolhidos pela entidade e participando de votação popular, os dois se destacaram na temporada mesmo com o rebaixamento do Sport. + Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Um dos melhores de sua posição no Campeonato Brasileiro, Mailson atuou em 35 jogos e tem média de um gol sofrido por confronto. Ele realizou 131 defesas até agora e tem média de 3.7. Já Mikael é artilheiro do time de Recife e uma das grandes revelações da temporada. Aos 22 anos, ele soma sete gols em 30 partidas disputadas, além de uma assistência.