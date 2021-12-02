Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mailson e Mikael são indicados como craques do Sport na temporada

Goleiro e atacante tiveram bons números em 2021 e apareceram na votação popular da CBF...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2021 às 14:34

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 14:34

O goleiro Mailson e o atacante Mikael apareceram entre os indicados do prêmio Craque da Galera, que faz parte da votação da CBF no Prêmio Brasileirão 2021. Escolhidos pela entidade e participando de votação popular, os dois se destacaram na temporada mesmo com o rebaixamento do Sport. + Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Um dos melhores de sua posição no Campeonato Brasileiro, Mailson atuou em 35 jogos e tem média de um gol sofrido por confronto. Ele realizou 131 defesas até agora e tem média de 3.7. Já Mikael é artilheiro do time de Recife e uma das grandes revelações da temporada. Aos 22 anos, ele soma sete gols em 30 partidas disputadas, além de uma assistência.
Crédito: MikaelfezumótimoBrasileirãopeloSport(Foto:AndersonStevens/Sport

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados