Maílson brilha nos pênaltis, Sport elimina o CSA e vai à semifinal da Copa do Nordeste

No estádio Rei Pelé, em Maceió, em partida única pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o Sport e CSA empataram no tempo normal por 0 a 0, mas nos pênaltis deu Leão, vitória por 3 a 1, com o goleiro Maílson defendendo três cobranças do time do Azulão. Com o resultado, o Leão avança à semifinal e espera a definição do confronto de amanhã entre Ceará e CRB para saber quem será o seu adversário.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogoPRIMEIRO TEMPOUMA CHANCE PARA CADA LADO E SANDER SUBSTITUÍDONo primeiro lance da partida, um “acidente”. Sander, lateral do Sport, foi disputar uma bola e caiu de maneira desajeitada. O jogador aguentou ficar em campo 12 minutos em campo e precisou ser substituído.
Mas não o início de partida também teve notícias boas. Cada time teve uma oportunidade para marcar, só que Luciano Jubá, do Sport, e Gabriel, do CSA, acabaram parando nos goleiros. Por falar em parar, o que não parou foi de chover em Maceió, o que prejudicou de certa forma a qualidade do espetáculo.
CHUVA CASTIGA O GRAMADO DO REI PELÉO jogo continuou de maneira bastante prejudicada por causa da chuva, que apertou com avançar da etapa final e a drenagem do Rei Pelé não suportou o aguaceiro. Como era praticamente impossível trocar passes, os dois times passaram a arriscar chutes de fora da área.
TIMES TENTAM CHUTES DE FORA DA ÁREACSA e Sport passaram tentar chutes de fora da área em busca do gol antes do intervalo. Dos arremates ao longo d primeiro tempo, o mais perigoso foi o de Luciano Jubá, que obrigou Carné a fazer boa defesa.
SEGUNDO TEMPOPRIMEIROS 15 MINUTOS DE BOAS CHANCES DO SPORTO apesar da partida muito equilibrada, o Sport foi quem teve as oportunidades mais perigosas nos primeiros 15 minutos da etapa complementar. Mas Denner e Sabino não conseguiram colocar a boa para dentro e fazer o Leão abrir o marcador.
VEZ DO CSA ASSUSTAR E CHUVA FORTEO jogo permaneceu equilibrado, mas quem criou as melhores oportunidades da metade para o fim da partida foi o Azulão. Mas o zagueiro Sabino, a falta de pontaria do ataque do Sport e a chuva que apertou durante parte do segundo tempo contribuíram para o jogo terminar empatado no tempo normal. A decisão da vaga para semifinal foi decidida nos pênaltis.MAÍLSON BRILHA NOS PÊNALTIS E CLASSIFICA O SPORTNa decisão por pênaltis brilhou a estrela do goleiro Maílson, do Sport. Ele defendeu três das quatro cobranças do CSA e foi determinante para vitória do Leão por 3 a 1 contra o Azulão. Com o resultado, Sport avança à semifinal.