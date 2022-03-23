Maílson brilha nos pênaltis, Sport elimina o CSA e vai à semifinal da Copa do Nordeste

No estádio Rei Pelé, em Maceió, em partida única pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o Sport e CSA empataram no tempo normal por 0 a 0, mas nos pênaltis deu Leão, vitória por 3 a 1, com o goleiro Maílson defendendo três cobranças do time do Azulão. Com o resultado, o Leão avança à semifinal e espera a definição do confronto de amanhã entre Ceará e CRB para saber quem será o seu adversário.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogoPRIMEIRO TEMPOUMA CHANCE PARA CADA LADO E SANDER SUBSTITUÍDONo primeiro lance da partida, um “acidente”. Sander, lateral do Sport, foi disputar uma bola e caiu de maneira desajeitada. O jogador aguentou ficar em campo 12 minutos em campo e precisou ser substituído.

Mas não o início de partida também teve notícias boas. Cada time teve uma oportunidade para marcar, só que Luciano Jubá, do Sport, e Gabriel, do CSA, acabaram parando nos goleiros. Por falar em parar, o que não parou foi de chover em Maceió, o que prejudicou de certa forma a qualidade do espetáculo.

CHUVA CASTIGA O GRAMADO DO REI PELÉO jogo continuou de maneira bastante prejudicada por causa da chuva, que apertou com avançar da etapa final e a drenagem do Rei Pelé não suportou o aguaceiro. Como era praticamente impossível trocar passes, os dois times passaram a arriscar chutes de fora da área.

TIMES TENTAM CHUTES DE FORA DA ÁREACSA e Sport passaram tentar chutes de fora da área em busca do gol antes do intervalo. Dos arremates ao longo d primeiro tempo, o mais perigoso foi o de Luciano Jubá, que obrigou Carné a fazer boa defesa.

SEGUNDO TEMPOPRIMEIROS 15 MINUTOS DE BOAS CHANCES DO SPORTO apesar da partida muito equilibrada, o Sport foi quem teve as oportunidades mais perigosas nos primeiros 15 minutos da etapa complementar. Mas Denner e Sabino não conseguiram colocar a boa para dentro e fazer o Leão abrir o marcador.