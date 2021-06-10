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futebol

Maidana fala sobre recuperação do Sport no Brasileirão

Fora do time desde a reta final do estadual, o zagueiro é uma das esperanças da equipe no torneio...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 22:37

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 22:37

Crédito: Twitter/Sport
O Brasileirão está na 3ª rodada, mas o Sport já ligou o sinal de alerta. Sem vencer nos dois primeiros compromissos, o time precisa beliscar um bom resultado contra o Fortaleza para acalmar os ânimos.
Em sua segunda temporada no Leão, o zagueiro Maidana espera que o time possa se recuperar o mais rápido possível.
‘Acho que vai ser um ano de confirmação. Tanto para muitos jogadores, quanto para o Sport. Precisamos colocar em mente que o Sport vai brigar por coisas maiores, vai ter que brigar na parte de cima da tabela. A gente não quer sofrer de novo. Acho que vai ser um divisor de águas para que a gente consiga engrenar e mostrar a grandeza do Sport no Brasileiro’, declarou na coletiva.
Fora de combate por conta de lesão, Maidana está fora do time desde o dia 23 de maio, mas está à disposição do técnico Umberto Louzer.
‘Estou me sentindo muito bem, foi importante esse momento de recuperação. A gente veio de uma temporada atípica e foi muito importante essa parada. Aproveitei para me fortalecer fisicamente e mentalmente. É um campeonato muito longo’, afirmou.

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