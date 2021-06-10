Maidana fala sobre recuperação do Sport no Brasileirão

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O Brasileirão está na 3ª rodada, mas o Sport já ligou o sinal de alerta. Sem vencer nos dois primeiros compromissos, o time precisa beliscar um bom resultado contra o Fortaleza para acalmar os ânimos.

Em sua segunda temporada no Leão, o zagueiro Maidana espera que o time possa se recuperar o mais rápido possível.

‘Acho que vai ser um ano de confirmação. Tanto para muitos jogadores, quanto para o Sport. Precisamos colocar em mente que o Sport vai brigar por coisas maiores, vai ter que brigar na parte de cima da tabela. A gente não quer sofrer de novo. Acho que vai ser um divisor de águas para que a gente consiga engrenar e mostrar a grandeza do Sport no Brasileiro’, declarou na coletiva.

Fora de combate por conta de lesão, Maidana está fora do time desde o dia 23 de maio, mas está à disposição do técnico Umberto Louzer.