Maidana espera Sport 'agressivo' diante do Botafogo

Crédito: Divulgação/Sport

O desempenho do Sport no jogo contra o Flamengo ainda faz muito barulho na Ilha do Retiro. Após 90 minutos apagados, o Leão foi superado por 2 a 0 e está colado na zona de rebaixamento.

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Agora, a próxima chance de melhorar a sua situação é diante do Botafogo, clube que está afundado no Z4 e precisa somar pontos de qualquer maneira.Mesmo fora de casa, o zagueiro Maidana espera que seus companheiros sejam mais agressivos para conseguir o triunfo.

‘Nossa equipe não se comportou da maneira que teve que se comportar. A gente foi muito frágil, não conseguimos encaixar nenhuma jogada. O Flamengo dominou totalmente. Também estamos brigando por objetivos no campeonato, então precisamos entrar mais fortes. Rever o que erramos, os detalhes que a gente vem falando que contra o Corinthians aconteceram, agora teve de novo, e nessas partidas não pode acontecer’, declarou.

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