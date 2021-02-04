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futebol

Maidana espera Sport 'agressivo' diante do Botafogo

Zagueiro acredita que o jogo contra o Flamengo serviu de lição para o time competir mais com os rivais...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 20:20

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 20:20

Crédito: Divulgação/Sport
O desempenho do Sport no jogo contra o Flamengo ainda faz muito barulho na Ilha do Retiro. Após 90 minutos apagados, o Leão foi superado por 2 a 0 e está colado na zona de rebaixamento.
+ VEJA A BRIGA DO LEÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO
Agora, a próxima chance de melhorar a sua situação é diante do Botafogo, clube que está afundado no Z4 e precisa somar pontos de qualquer maneira.Mesmo fora de casa, o zagueiro Maidana espera que seus companheiros sejam mais agressivos para conseguir o triunfo.
‘Nossa equipe não se comportou da maneira que teve que se comportar. A gente foi muito frágil, não conseguimos encaixar nenhuma jogada. O Flamengo dominou totalmente. Também estamos brigando por objetivos no campeonato, então precisamos entrar mais fortes. Rever o que erramos, os detalhes que a gente vem falando que contra o Corinthians aconteceram, agora teve de novo, e nessas partidas não pode acontecer’, declarou.
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Após 33 rodadas disputadas, o Sport está na 16ª colocação do Brasileiro, com 35 pontos.

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