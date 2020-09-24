Maidana enaltece trabalho de Jair Ventura

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O Sport dorme aliviado. Na Ilha do Retiro, o Leão conseguiu derrotar o Corinthians e subir na classificação do Campeonato Brasileiro. Agora, o Rubro-Negro é o 7º colocado.Autor do gol da vitória, o zagueiro Maidana falou sobre a evolução do time e o trabalho do técnico Jair Ventura, que mudou o espírito do Leão.

‘Agradecer a Deus. Cresci de uma forma incrível, eu e a equipe. Agradecer a família, esposa, filha, meus pais. Feliz pelo crescimento. Não fomos vazados. E vamos evoluindo. Sofremos mais um pouco hoje, mas temos muito a evoluir ainda’, afirmou ao microfone do Premiere.