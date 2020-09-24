Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Maidana enaltece trabalho de Jair Ventura

Zagueiro marcou o gol da vitória diante do Corinthians e vibrou com a evolução do time...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 00:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 00:05
Crédito: Twitter/Sport
O Sport dorme aliviado. Na Ilha do Retiro, o Leão conseguiu derrotar o Corinthians e subir na classificação do Campeonato Brasileiro. Agora, o Rubro-Negro é o 7º colocado.Autor do gol da vitória, o zagueiro Maidana falou sobre a evolução do time e o trabalho do técnico Jair Ventura, que mudou o espírito do Leão.
‘Agradecer a Deus. Cresci de uma forma incrível, eu e a equipe. Agradecer a família, esposa, filha, meus pais. Feliz pelo crescimento. Não fomos vazados. E vamos evoluindo. Sofremos mais um pouco hoje, mas temos muito a evoluir ainda’, afirmou ao microfone do Premiere.
‘A mudança de espírito foi sensacional. Jair sabe bem trabalhar o vestiário, questão técnica e tática também vem evoluindo. Fizemos jogos fora, nos portamos bem, e em casa era fazer o dever de casa. Duas vitórias, foi o que aconteceu’, concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados