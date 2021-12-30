Maicon e Pedro Naressi são reforços do Sport, confirma presidente do clube

Os meio-campistas Maicon e Pedro Naressi estão verbalmente acertados com o Sport para a disputa da temporada 2022. A informação foi confirmada em entrevista a 'Rádio Jornal' pelo presidente do Leão da Ilha, Yuri Romão.Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!A chegada dos dois nomes vem como uma reposição imediata a perda de outros dois atletas do setor que aturam regularmente pelo clube no ano de 2021, casos de Zé Welison e Marcão. Sendo que, no caso do segundo, o mesmo emitiu um longo comunicado onde aponta a postura da diretoria com relação aos atrasos salariais como um dos motivos mais fortes para sua saída.

Aos 36 anos de idade, Maicon chega com a experiência de quem viveu anos dourados na equipe do Grêmio, especialmente sobre o comando de Renato Gaúcho. Foram quase 250 partidas realizadas pelo time gaúcho com 15 gols, 12 assistências e sete títulos entre estadual, Copa do Brasil, Libertadores e Recopa Sul-Americana.

No caso de Naressi, o atleta de 23 anos de idade vem de uma temporada no Ceará onde ganhou mais espaço na equipe principal, algo que foi justamente buscado no período em que se transferiu do Red Bull Bragantino para a equipe cearense.

Outra definição no meio-campo

Além das peças citadas, o Sport também trabalha nos bastidores para saber se poderá contar com os serviços de Hernanes na próxima temporada. O jogador chegou a pedir um tempo para a diretoria da equipe da Praça da Bandeira para tomar sua decisão e o prazo esperado pelo clube foi estabelecido até o próximo dia 31.