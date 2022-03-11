Maicon começa a treinar, mas segue sem previsão de estreia no Santos

Novo reforço do Santos para temporada, o zagueiro Maicon ainda não sabe quando poderá estrear com a camisa do Peixe. Mesmo que apareça no BID - Boletim Informativo Diário da CBF, o defensor só poderá ser incluso no Paulistão em caso de classificação para próxima fase, que aconteceria no dia 23 de março.Atualmente, o Peixe ocupa a terceira colocação do grupo D, com dez pontos, um a menos que o Santo André, vice-líder. Apenas os dois primeiros garantem classificação para as quartas de final.
O time de Fabián Bustos terá três importantes compromisso na luta pela vaga. Vai enfrentar o Palmeiras e Ferroviária (jogo atrasado), fora de casa, e fecha sua participação na primeira fase contra Água Santa, na Vila Belmiro.Caso o Santos não consiga a classificação para as quartas de final do Paulista, Maicon deverá fazer sua estreia apenas na primeira rodada do Brasileirão, marcada para o final de semana de 9 e 10 de abril. O Peixe vai estrear contra o Fluminense, fora de casa.
Enquanto isso, Maicon treina no CT Rei Pelé. A última vez em que o zagueiro de 33 anos entrou em campo foi na vitória do Cruzeiro por 1 a 0 contra o Democrata, pelo Campeonato Mineiro, no dia 9 de fevereiro. Contratado a peso de ouro, disputou apenas três jogos pela equipe Celeste.