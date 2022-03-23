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Magrão exalta Maílson após classificação do Sport na Copa do Nordeste

Goleiro foi o grande nome do Leão na disputa de pênaltis e ganhou elogios do ídolo...
LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 15:21

Publicado em 23 de Março de 2022 às 15:21

No Rei Pelé, o Sport eliminou o CSA e o destaque da partida foi o goleiro Mailson, que defendeu duas cobranças e colocou o Leão na semifinal da Copa do Nordeste.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Nas redes sociais, o ex-goleiro e ídolo do clube Magrão, não escondeu a felicidade por ver o brilho do goleiro do time da Ilha do Retiro.
‘Estou passando para dar os parabéns para você e para o Sport. Especialmente a você, que fez três defesas importantíssimas na penalidade. Então, parabéns, continua firme e forte’, afirmou, antes de completar:
‘Eu peço uma coisa para você: para de ficar falando que você é filho do Magrão, pô. Todo mundo me pergunta. Até aqui o pessoal fala: "Seu filho está jogando lá? Filho do Magrão". Pô, tenho filho barbado assim não - disse o goleiro, antes de completar’.
Semifinal
Na próxima fase da Copa do Nordeste, o Sport mede forças com o vencedor de CRB e Ceará.
Crédito: ArqueiroéformadonabasedoRubro-Negro(Divulgação/AssessoriadeImprensa

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