Madureira x Fluminense: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca

Depois de perder para o Bangu na estreia, o Fluminense quer se recuperar na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Para isso, enfrenta, neste domingo, às 18h, o Madureira, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O adversário, por outro lado, vem de vitória e quer se manter entre os líderes da competição. O Madureira do técnico Alfredo Sampaio bateu o Resende por 1 a 0 na estreia e tem uma sequência dura pela frente encarando o Flu, Botafogo e Vasco nas próximas rodadas. O clube se movimentou na pré-temporada fazendo contratações como as do atacante Pipico e do zagueiro Marcelo Alves.

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Já o Flu jogou mal e, mesmo com a maioria dos reforços em campo, não conseguiu fazer os primeiros pontos no Carioca. A novidade para este jogo deve ser o goleiro Fábio, que não foi relacionado contra o Bangu pois não chegou a tempo de ser inscrito. A tendência é que fique pelo menos no banco. Vale lembrar que Gabriel Teixeira, vendido, já nem está mais no Brasil. Mesmo com as críticas, Abel Braga deve manter o esquema com três zagueiros.FICHA TÉCNICA:MADUREIRA X FLUMINENSE

Data/Hora: 30/01/2022, às 18hLocal: Estádio Raulino de Olivera, Volta Redonda (RJ)Árbitro: Tarcizo Pinheiro CaetanoAssistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Marcus Vinicius Machado Araújo BrandãoOnde assistir: pay-per-view e tempo real do LANCE!

MADUREIRA (Técnico: Alfredo Sampaio)Dida, Rhuan Rodrigues, Mário Pierre, Edgar Silva, Guilherme Zóio, Felipe Dias, Marino, Rafinha, Diogo Silva, Sampaio e Pipico.

Suspensos: Ninguém

FLUMINENSE (Técnico: Abel Braga)Marcos Felipe; Nino, Felipe Melo e David Braz; Samuel Xavier, André, Yago Felipe, Nathan e Cristiano; Willian (Luiz Henrique) e Fred.

Desfalques: Luan Freitas (cirurgia)Suspensos: Ninguém