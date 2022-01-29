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Madureira x Fluminense: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca

Equipes se enfrentam no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela segunda rodada da Taça Guanabara, neste domingo...

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 18:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2022 às 18:36
Depois de perder para o Bangu na estreia, o Fluminense quer se recuperar na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Para isso, enfrenta, neste domingo, às 18h, o Madureira, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O adversário, por outro lado, vem de vitória e quer se manter entre os líderes da competição. O Madureira do técnico Alfredo Sampaio bateu o Resende por 1 a 0 na estreia e tem uma sequência dura pela frente encarando o Flu, Botafogo e Vasco nas próximas rodadas. O clube se movimentou na pré-temporada fazendo contratações como as do atacante Pipico e do zagueiro Marcelo Alves.
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Já o Flu jogou mal e, mesmo com a maioria dos reforços em campo, não conseguiu fazer os primeiros pontos no Carioca. A novidade para este jogo deve ser o goleiro Fábio, que não foi relacionado contra o Bangu pois não chegou a tempo de ser inscrito. A tendência é que fique pelo menos no banco. Vale lembrar que Gabriel Teixeira, vendido, já nem está mais no Brasil. Mesmo com as críticas, Abel Braga deve manter o esquema com três zagueiros.FICHA TÉCNICA:MADUREIRA X FLUMINENSE
Data/Hora: 30/01/2022, às 18hLocal: Estádio Raulino de Olivera, Volta Redonda (RJ)Árbitro: Tarcizo Pinheiro CaetanoAssistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Marcus Vinicius Machado Araújo BrandãoOnde assistir: pay-per-view e tempo real do LANCE!
MADUREIRA (Técnico: Alfredo Sampaio)Dida, Rhuan Rodrigues, Mário Pierre, Edgar Silva, Guilherme Zóio, Felipe Dias, Marino, Rafinha, Diogo Silva, Sampaio e Pipico.
Suspensos: Ninguém
FLUMINENSE (Técnico: Abel Braga)Marcos Felipe; Nino, Felipe Melo e David Braz; Samuel Xavier, André, Yago Felipe, Nathan e Cristiano; Willian (Luiz Henrique) e Fred.
Desfalques: Luan Freitas (cirurgia)Suspensos: Ninguém
Crédito: MadureiraeFluminenseseenfrentamnasegundarodadadoCarioca(MontagemLANCE!

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