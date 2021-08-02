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Madson vive maior sequência como titular no Santos na temporada

Jogador ganhou a vaga de Pará e se firmou como titular na lateral direita do Peixe...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 19:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 19:15
Crédito: Reprodução/ Twitter do Santos
O lateral Madson ganhou a vaga de titular na lateral direita do Santos. O primeiro jogo nessa "retomada" no Santos foi no empate em 1 a 1 com Independiente, na Argentina, o que ajudou a garantir a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana.De lá para cá, o jogador atuou contra Atlético-GO, Juazeirense e Chapecoense. Nos números, o jogador chama atenção. Foram 4 jogos, com um gol, um pênalti sofrido, 8 passes decisivos, 1 grande chance criada, 7 desarmes, 18 bolas recuperadas e 30 dos 48 duelos ganhos, além de não ter recebidos cartões amarelos. Os dados são do SofaScore.
- Estou gostando bastante de estar trabalhando com o Diniz. No trabalho em campo, posso dizer que é um dos melhores com quem já trabalhei. Ele tem ideias inovadoras, um jeito de jogar bem peculiar. A gente vêm procurando aprimorar ao máximo. O Diniz gosta de resgatar o máximo do jogador, dar sequência na equipe. Espero poder dar sequência após esta oportunidade contra o Independiente. Seja continuar jogando ou entrando no meio do jogo, o que eu quero é ajudar a equipe do Santos - comenta em entrevista ao De Olho no Peixe.A entrada do jogador vinha sido pedida pelo torcedor santista nas redes sociais. A má fase de Pará era um tema muito comentado pela torcida santista. Ao todo são 85 jogos e 6 gols marcados com a camisa do Peixe.

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