Madson vive maior sequência como titular desde que chegou ao Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O lateral-direito Madson está vivendo o seu principal momento desde que chegou ao Santos, no início da temporada. Contra o Bahia, neste domingo (01º), na Vila Belmiro, pela 19ª rodada o Campeonato Brasileiro, que marca o encerramento do primeiro turno, o atleta tem tudo para completar o seu quinto jogo consecutivo como titular no Peixe.

Embora o camisa 13 corresponda quando entra em campo, tendo marcado três gols e dado três assistências no ano, ele vive a sombra da concorrência da posição com Pará, que é uma das referências de liderança no elenco. O camisa 4 ficou e fora dos últimos dois jogos por conta de um edema muscular na coxa esquerda, que tende a tirá-lo também do duelo contra o Tricolor de Aço, neste fim de semana. As seis participações diretas em gols na temporada já fazem com que Madtcheka, como ficou apelidado pelos seus companheiros, tenha 33% a mais de envolvimento em tentos santistas em relação a Pará, que registra apenas duas assistências em 2020. Além disso, a versatilidade de Madson tem ajudado muito o técnico Cuca, que já utilizou o jogador como atacante e zagueiro pela direita num mesmo jogo, por exemplo.

Defensivamente, Madson é driblado em média 0,5 vezes a menos que Pará no Brasileirão, de acordo com o "SofaScore", enquanto referente aos passes o "novato" cria cinco vezes mais grandes chances de gols que o "veterano".