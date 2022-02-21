Madson tem lesão muscular e desfalca o Santos contra o Salgueiro

O lateral-direito Madson sofreu uma lesão muscular no adutor da perna esquerda na derrota no clássico para o São Paulo neste domingo. Ele foi substituído na reta final do primeiro tempo e passou por exames nesta manhã que confirmaram a lesão.O jogador vai ser desfalque para a decisão diante o Salgueiro na quarta-feira pela primeira fase da Copa do Brasil. No clássico, o auxiliar técnico Marcelo Fernandes optou por colocar o meia-atacante Marcos Guilherme na posição.