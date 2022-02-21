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futebol

Madson tem lesão muscular e desfalca o Santos contra o Salgueiro

Lateral-direito sentiu a lesão no primeiro tempo do clássico contra o São Paulo...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 13:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 13:43
O lateral-direito Madson sofreu uma lesão muscular no adutor da perna esquerda na derrota no clássico para o São Paulo neste domingo. Ele foi substituído na reta final do primeiro tempo e passou por exames nesta manhã que confirmaram a lesão.O jogador vai ser desfalque para a decisão diante o Salgueiro na quarta-feira pela primeira fase da Copa do Brasil. No clássico, o auxiliar técnico Marcelo Fernandes optou por colocar o meia-atacante Marcos Guilherme na posição.
Recentemente, o Santos contratou o lateral-direito Auro para brigar por uma posição na lateral-direita. Ele está regularizado no BID e pode estrear pelo Peixe, mas ainda não está em condições físicas e não há outro lateral-direito de origem na posição.Madson atuou em todos os jogos do Santos na temporada, deu uma assistência e marcou um gol da derrota do Santos para o Mirassol no Paulistão.
Crédito: MadsonvaidesfalcaroSantoscontraoSalgueiro(Foto:IvanStorti/SantosFC

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