Madson tem lesão muscular e desfalca o Santos contra o Salgueiro

O lateral-direito Madson sofreu uma lesão muscular no adutor da perna esquerda na derrota no clássico para o São Paulo neste domingo. Ele foi substituído na reta final do primeiro tempo e passou por exames nesta manhã que confirmaram a lesão.O jogador vai ser desfalque para a decisão diante o Salgueiro na quarta-feira pela primeira fase da Copa do Brasil. No clássico, o auxiliar técnico Marcelo Fernandes optou por colocar o meia-atacante Marcos Guilherme na posição.
Recentemente, o Santos contratou o lateral-direito Auro para brigar por uma posição na lateral-direita. Ele está regularizado no BID e pode estrear pelo Peixe, mas ainda não está em condições físicas e não há outro lateral-direito de origem na posição.Madson atuou em todos os jogos do Santos na temporada, deu uma assistência e marcou um gol da derrota do Santos para o Mirassol no Paulistão.