Madson lamenta derrota do Santos e agora só pensa em vencer o San-São

Autor do primeiro gol do Santos na derrota por 3 a 2 para o Mirassol, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, o lateral Madson preferiu não comentar sobre as mudanças do técnico Carille no intervalo. O treinador sacou Balieiro, Felipe Jonatan e Léo Baptistão para entradas de Camacho, Sandry e Lucas Braga.O Peixe tomou 3 a 0 na primeira etapa. Na segunda etapa, a equipe reagiu e fez dois gols rapidamente, mas não teve forças para chegar ao empate e acabou derrotada no interior.- Não posso dizer que foi isso. É uma pergunta que não cabe a mim. Tento fazer o meu papel dentro de campo. Foram dois jogos dentro de um. Primeiro tempo horrível. A equipe começou melhor. Tivemos duas oportunidades para sair na frente. Depois tomamos dois gols que a bola estava no nosso pé. Transição e contra-ataque, sabíamos que seria o jogo do Mirassol. Caímos na armadilha deles - disse Madson ao canal Premiere.O camisa 13 acredita que o resultado mais justo seria o empate. O Peixe teve chances com Marcos Leonardo para igualar o placar, mas não conseguiu. Agora o foco está no clássico de domingo, contra o São Paulo, na Vila.