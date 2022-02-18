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futebol

Madson lamenta derrota do Santos e agora só pensa em vencer o San-São

Lateral disse que Peixe caiu na armadilha do Mirassol e comentou que o Santos precisa vencer o São Paulo, clássico que será disputado domingo, na Vila Belmiro...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 21:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 21:35
Autor do primeiro gol do Santos na derrota por 3 a 2 para o Mirassol, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, o lateral Madson preferiu não comentar sobre as mudanças do técnico Carille no intervalo. O treinador sacou Balieiro, Felipe Jonatan e Léo Baptistão para entradas de Camacho, Sandry e Lucas Braga.O Peixe tomou 3 a 0 na primeira etapa. Na segunda etapa, a equipe reagiu e fez dois gols rapidamente, mas não teve forças para chegar ao empate e acabou derrotada no interior.- Não posso dizer que foi isso. É uma pergunta que não cabe a mim. Tento fazer o meu papel dentro de campo. Foram dois jogos dentro de um. Primeiro tempo horrível. A equipe começou melhor. Tivemos duas oportunidades para sair na frente. Depois tomamos dois gols que a bola estava no nosso pé. Transição e contra-ataque, sabíamos que seria o jogo do Mirassol. Caímos na armadilha deles - disse Madson ao canal Premiere.O camisa 13 acredita que o resultado mais justo seria o empate. O Peixe teve chances com Marcos Leonardo para igualar o placar, mas não conseguiu. Agora o foco está no clássico de domingo, contra o São Paulo, na Vila.
- Segundo tempo a equipe voltou melhor, fizemos dois gols. Poderíamos ter empatado, seria até mais justo. É descansar. Domingo tem o clássico difícil em casa. Dentro da Vila temos que voltar a jogar bem e vencer a partida - completou o jogador santista.
Crédito: MadsoncomemoraapósmarcarpeloPeixe(Foto:IvanStorti/SantosFC

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